O parte din droguri era ascunsă într-o mașină de spălat vase, iar suspecții ar fi încercat să transporte substanțele interzise în cutii sigilate, folosindu-se de aparența unor livrări de mâncare, scrie Yeni Safak.

În cadrul acțiunilor desfășurate de autorități au fost descoperite și dispozitive explozive artizanale, muniție și sute de kilograme de pregabalină, o substanță utilizată în producerea unor medicamente și care poate fi folosită ilegal în fabricarea pastilelor sintetice.

Droguri ascunse într-o mașină de spălat vase

Operațiunea a fost coordonată de echipele Direcției de Combatere a Infracțiunilor Narcotice din cadrul Poliției din Istanbul și a vizat cinci adrese și trei vehicule din districtele Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir și Avcılar.

În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat 98,5 kilograme de canabis de tip skunk și un kilogram de cocaină. O parte din cantitatea de droguri era ascunsă într-o mașină de spălat vase, într-o încercare de a evita descoperirea acesteia de către autorități.

Pe lângă substanțele interzise, anchetatorii au găsit trei cântare de precizie și o grenadă de mână.

Doi suspecți au fost reținuți în timpul intervenției și prezentați în fața instanței, care a dispus arestarea lor.

Investigațiile au scos la iveală o metodă prin care suspecții ar fi încercat să transporte și să distribuie drogurile fără să atragă atenția.

Potrivit anchetatorilor, substanțele erau ambalate în cutii sigilate, iar livrările ar fi fost mascate prin folosirea unor persoane care se prezentau drept curieri ai firmelor de livrare a mâncării.

În paralel, polițiștii au desfășurat operațiuni la alte adrese din districtele Esenyurt și Avcılar, unde au identificat și reținut o persoană dată în urmărire.

Percheziția efectuată la domiciliul acesteia a dus la descoperirea unui dispozitiv exploziv artizanal și a 29 de cartușe de calibrul 7,62 milimetri.

Dispozitiv exploziv ascuns în puțul liftului

Ancheta a scos la iveală și o modalitate neobișnuită de ascundere a unui dispozitiv exploziv artizanal. Potrivit informațiilor obținute de investigatori, acesta fusese legat cu o frânghie și coborât în puțul liftului unei clădiri, pentru a fi ascuns.

Descoperirea muniției și a dispozitivelor explozive a extins amploarea investigației, care vizează atât traficul de droguri, cât și deținerea unor materiale periculoase.

Polițiștii au descins și la o adresă din districtul Kağıthane, despre care existau suspiciuni că ar fi fost utilizată drept depozit de alte persoane implicate în activități ilegale.

În urma intervenției, alte două persoane au fost reținute. Perchezițiile efectuate la această adresă au dus la descoperirea unei cantități de 568,3 kilograme de pregabalină.

Substanța este utilizată în principal ca medicament, însă, potrivit informațiilor din anchetă, cantitatea confiscată ar fi fost destinată folosirii ca materie primă pentru fabricarea unor pastile sintetice.

Operațiunile desfășurate în mai multe districte din Istanbul fac parte din eforturile autorităților de combatere a traficului de droguri și de identificare a persoanelor implicate în rețelele de distribuție a substanțelor interzise.