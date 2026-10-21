"Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a unei persoane, de 51 de ani, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive", precizează IPJ Dâmboviţa.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în intervalul cuprins între vara anului 2023 şi luna octombrie a anului 2026, persoana ar fi procurat, deţinut, manipulat şi vândut, în municipiulul Târgovişte, în oraşulul Găeşti şi în localităţile Vişina, Picior de Munte, Ulieşti şi Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, diferite cantităţi de substanţe stupefiante, din categoria canabinoizilor sintetici MDMB-4en-PINACA, 5F-ABD, MDMB-5-methyl-INACA şi MDMB-4en-P-5Br-INACA, cu suma de 20 de lei pentru un plic.

"Cercetările au arătat că, preponderent, persoana ar fi comercializat substanţele de la domiciliul său, unde consumatorii s-ar fi deplasat în baza unor discuţii telefonice prealabile, în care îi transmiteau cantitatea dorită, dar au existat şi situaţii când aceasta a furnizat drogurile de mare risc sau produsele psihoactive în diferite locuri prestabilite cu clienţii, context în care ar fi utilizat, în mod special, mijloace de transport în sistem ride-sharing", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, pentru a evita depistarea sa cu cantităţi mari de substanţe, aceasta ar fi transportat strict cantitatea pe care urma să o vândă şi de asemenea, evita deţinerea lor în locuinţă, depozitându-le într-o anexă exterioară a blocului în care locuia.

"Ieri, 20 octombrie 2026, persoana a fost prinsă în flagrant delict, de către poliţişti, imediat după ce ar fi comercializat mai multe doze de substanţă stupefiantă. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate zeci de doze tranzacţionate de către persoană", transmite IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au efectuat în acest caz şi două percheziţii domiciliare, la care au fost descoperite şi ridicate aproximativ 570 de grame de substanţă vegetală, 12 doze pregătite pentru vânzare, un grinder, sumele de peste 5.000 de euro, 12.000 de lei, precum şi alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dâmboviţa a dispus, miercuri, arestarea preventivă a persoanei, pentru 30 de zile.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.