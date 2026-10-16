Ancheta vizează, de asemenea, alți opt suspecți, minori și tineri, acuzați de deținere de droguri pentru consum propriu, fără drept. Potrivit unor surse judiciare, tatăl tânărului de 16 ani ar lucra la poliția locală, iar restul suspecților ar avea părinți cu bani.

Potrivit actelor de urmărire penală, începând cel puțin din luna septembrie 2026, adolescentul a procurat, deținut și vândut constant canabis și comprimate de ecstasy. Acesta își viza în mod preponderent clienții din aceeași categorie de vârstă, cu un potențial financiar dezvoltat, devenind unicul furnizor pentru o parte dintre suspecți.

Interacțiunea cu cumpărătorii se realiza fie prin intermediul unei aplicații online, unde minorul își promova ofertele de substanțe interzise, fie prin intermediul altor consumatori, de regulă colegi de școală care făceau legătura cu noii clienți. Comerțul ilicit avea loc preponderent la domiciliul inculpatului, în momentele în care acesta se afla singur în locuință.

Miercuri, 15 octombrie 2026, doi dintre suspecți au fost prinși în flagrant imediat după ce achiziționaseră canabis și ecstasy de la minor. Ulterior, în urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, anchetatorii au ridicat 38 de comprimate de ecstasy și o cantitate de canabis pregătite pentru vânzare, alături de un cântar de precizie și alte mijloace de probă. Dozele de droguri vândute anterior fuseseră deja indisponibilizate pe parcursul administrării probatoriului.

În data de 16 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.