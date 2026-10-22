Acolo pot comanda droguri fără să intre în contact cu vânzătorii. Între timp, piața drogurilor la noi se schimbă rapid. Iar specialiștii din laboratoare ajung să analizeze zeci de mii de probe anual, unele fiind substanțe noi.

Plasate strategic în apropierea instituțiilor de învățământ, pe stâlpi ori pe băncile din parc, astfel de afișe cu coduri QR îl duc direct pe cel care le scanează către un site ori o aplicație criptată.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română: „Sunt disponibile temporar. Poți intra cu traficantul să-ți comanzi droguri, de regulă, livrarea cantității de droguri se face prin dead drop – se stabilește un anumit punct pentru a fi ridicate, fără să intre în contact cu traficantul. Nu se face o plată directă, se transferă criptomonede.”

Corespondent Știrile ProTV: „Unul dintre locurile în care au fost lipite astfel de coduri QR a fost chiar aici, într-o zonă aglomerată din Capitală. Aici, de exemplu, afișul a fost rupt. Pentru anchetatori a fost o pistă importantă, care i-a ajutat să-i identifice pe cei care vând droguri și apoi să ajungă și la rețelele de traficanți.”

Iar piața drogurilor din România este în continuă schimbare. Potrivit datelor Poliției Române, anul acesta au fost identificate 31 de substanțe psihoactive noi. Consumul crescut este confirmat și de datele europene. Numai cantitatea de cocaină confiscată a crescut cu 471% între 2014 și 2024, potrivit unui raport oficial al Agenției Uniunii Europene privind Drogurile.

Specialist laborator de analiză a drogurilor: „Des avem și cocaină, amfetamina a apărut și am observat capturi din ce în ce mai dese de ciuperci halucinogene. Dacă acum 20 de ani aveam câteva probe, au început să vină din ce în ce mai multe. De la începutul anului am analizat peste 25.000 de probe.”

Aparatura există, spun specialiștii, însă identificarea unor droguri noi poate fi îngreunată de lipsa unor mostre de referință cu care să fie comparate. În laboratorul central de analiză a drogurilor e forfotă continuă. Recent au fost aduse 10 kg de canabis.

Îngrijorător, spun oamenii legii, este că prin intermediul codurilor QR se vând inclusiv dispozitive de vapat care ajung în special la tineri. Pe lângă arome sau nicotină, acestea pot conține hexa-hidrocanabinol – un canabinoid semisintetic, asemănător celor din canabis, dar obținut prin modificări chimice în laborator.