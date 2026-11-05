Anchetele ar urma să vizeze exploatarea petrolului venezuelean, investiţiile în minerale critice, anularea proiectelor de energie regenerabilă şi războiul din Iran, relatează CNBC, scrie News.ro.

Începând din ianuarie, când se va reuni noul Congres, democraţii vor putea utiliza atribuţiile comisiilor parlamentare pentru a solicita obligatoriu documente şi audieri ale oficialilor administraţiei. Frank Pallone, care ar putea prelua conducerea Comisiei pentru Energie şi Comerţ din Camera Reprezentanţilor, a anunţat o amplă campanie de supraveghere a activităţii guvernamentale.

Care sunt prioritățile

Una dintre priorităţi va fi războiul din Iran, care a provocat scumpirea combustibililor şi a afectat economia americană. Liderul democrat Hakeem Jeffries a promis că noua majoritate va încerca să pună capăt conflictului printr-o rezoluţie privind atribuţiile de război ale preşedintelui. Trump ar putea însă bloca măsura prin veto.

O altă anchetă importantă ar putea viza controlul exercitat de Washington asupra exporturilor petroliere ale Venezuelei, după înlăturarea lui Nicolás Maduro în ianuarie. Democraţii solicită explicaţii privind utilizarea veniturilor din petrol şi temeiul juridic al acordului prin care Pentagonul a obţinut o participaţie în North American Blue Energy Partners, companie implicată în exploatarea unor rezerve estimate la 65 de miliarde de barili.

Acordurile administraţiei Trump cu producători de minerale critice vor fi, de asemenea, examinate pentru posibile conflicte de interese. Senatorii democraţi au ridicat întrebări privind implicarea companiei financiare Cantor Fitzgerald, condusă anterior de secretarul Comerţului, Howard Lutnick, care a transferat administrarea firmei către fiii săi. Lutnick a respins acuzaţiile şi a declarat că nu există nereguli.

Democraţii intenţionează să investigheze şi anularea unor proiecte energetice în valoare de aproape 8 miliarde de dolari, situate în state care au susţinut-o pe Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din 2024. Secretarul Energiei, Chris Wright, a negat că deciziile ar fi fost motivate politic, în timp ce unii congresmeni democraţi l-au acuzat că a furnizat declaraţii false, acuzaţii respinse de Departamentul Energiei.

În atenţia Congresului se află şi acordul prin care administraţia a plătit aproape un miliard de dolari companiei TotalEnergies pentru anularea unor proiecte eoliene offshore şi renunţarea la investiţii similare în SUA, în schimbul orientării către gazele naturale. Congresmenii Jared Huffman şi Jamie Raskin au contestat legalitatea înţelegerii şi au iniţiat deja o investigaţie.

Deşi democraţii vor dispune de instrumente mai puternice de control parlamentar, capacitatea lor de a modifica efectiv politica energetică va rămâne limitată de dreptul de veto al preşedintelui Trump. Anchetele ar putea însă spori presiunea juridică şi politică asupra administraţiei şi asupra companiilor implicate în acordurile contestate.