Emmanuel și Brigitte Macron vor aduce „dovezi științifice” în instanță pentru a demonstra că Prima Doamnă este femeie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte în fața unei instanțe americane dovezi fotografice și științifice menite să demonstreze că doamna Macron este femeie, scrie BBC .

Avocatul cuplului prezidențial, Tom Clare, a declarat că soții Macron vor furniza documentația necesară pentru a respinge afirmațiile lansate de influencerița conservatoare Candace Owens, care a susținut public că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat.

În replică, avocații lui Candace Owens au depus o cerere de respingere a plângerii, susținând că acuzațiile nu justifică un proces în statul Delaware.

Brigitte Macron, „profund afectată” de acuzații

Într-un interviu pentru podcastul Fame Under Fire al BBC, avocatul Tom Clare a precizat că Brigitte Macron a fost „profund afectată” de aceste acuzații, pe care le consideră o „distragere” pentru președintele Franței.

„Nu vreau să sugerez că l-au destabilizat complet. Dar, ca orice om care încearcă să echilibreze o carieră și viața de familie, când cei dragi sunt atacați, este imposibil să nu fii afectat. Iar el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a explicat Clare.

Avocatul a precizat că vor exista „mărturii de expertiză care vor fi de natură științifică” și, deși nu a dezvăluit natura exactă a acestora, a spus că soții Macron sunt pregătiți să demonstreze pe deplin, „atât generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este extrem de neplăcut să ajungi în situația de a oferi astfel de dovezi. Este un proces dificil, foarte public, dar doamna Macron este hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul. Dacă expunerea în acest mod este prețul pentru a închide acest capitol, este 100% pregătită să îl plătească”, a mai precizat avocatul.

Întrebat dacă vor fi prezentate inclusiv fotografii cu Brigitte Macron însărcinată și alături de copiii săi, avocatul a confirmat că astfel de imagini există și că vor fi prezentate în cadrul procedurilor legale, „într-un mediu reglementat, cu reguli și standarde clare”.

Candace Owens continuă să susțină teoria conspirației

Candace Owens, fostă comentatoare pentru publicația conservatoare Daily Wire, cu milioane de urmăritori online, a reluat în repetate rânduri teoria potrivit căreia Brigitte Macron ar fi bărbat. În martie 2024, Owens a declarat că își pune „întreaga reputație profesională” în joc cu această afirmație.

Teoria își are originea în medii online obscure, fiind lansată inițial într-un videoclip de pe YouTube publicat în 2021 de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey.

Soții Macron au câștigat un proces de defăimare împotriva acestora în Franța, în 2024, însă hotărârea a fost anulată în apel, în 2025, din motive ce țin de libertatea de exprimare, nu de veridicitatea acuzațiilor. Cuplul a atacat decizia cu recurs.

În luna iulie, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces de defăimare în Statele Unite împotriva influencerei conservatoare Candace Owens. Potrivit plângerii, aceasta „a ignorat în mod voit toate dovezile credibile care contraziceau afirmațiile sale, alegând în schimb să ofere o platformă conspiraționiștilor notorii și persoanelor deja dovedite ca fiind defăimătoare”.

În sistemul juridic american, procesele de defăimare care implică persoane publice necesită demonstrarea existenței „relei intenții” – adică faptul că pârâtul a transmis informații false cu bună știință sau cu un dispreț grav față de adevăr.

Macron: „Este vorba despre apărarea onoarei mele”

Într-un interviu acordat în luna august publicației Paris Match, președintele Franței a explicat decizia de a acționa legal împotriva influencerei americane: „Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că această acuzație este o absurditate. Este vorba despre o persoană care știa foarte bine că informația este falsă și a ales să o răspândească pentru a face rău, din motive ideologice și cu legături clare cu lideri ai extremei drepte.”

În replică, echipa juridică a lui Candace Owens a depus o cerere de respingere a procesului, argumentând că acesta nu ar fi trebuit intentat în statul Delaware, întrucât nu are legătură cu afacerile sale înregistrate acolo. Potrivit avocaților, a o obliga să se apere în Delaware ar însemna „o povară financiară și operațională semnificativă”.

BBC a contactat echipa de avocați a lui Owens pentru un punct de vedere. În declarații anterioare, aceasta a susținut că are convingerea că afirmațiile sale sunt adevărate și că, în opinia sa, nu există „nimic mai american decât libertatea de exprimare și dreptul de a critica”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













