Cucerirea rapidă a unor poziții strategice la Marea Roșie de către rebelii Houthi, susținuți de Iran, deschide un nou front în conflictul regional și adâncește criza energetică globală. În fața acestei escaladări, Statele Unite exclud, deocamdată, o intervenție militară directă, relatează CNN, preluat de news.ro.

Oficialii de la Washington recunosc că obiectivul insurgenților este preluarea controlului asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, o arteră vitală pentru transportul maritim internațional. Cu toate acestea, administrația Trump mizează pe Arabia Saudită pentru a opri ofensiva, limitându-și sprijinul la furnizarea de informații și date pentru identificarea țintelor.

Surse americane și din Golf citate de CNN se arată însă sceptice față de capacitatea Riadului de a gestiona situația pe cont propriu, în condițiile în care armata saudită nu a reușit să împiedice preluarea unor localități-cheie de pe coasta Yemenului.

Confruntări acute și atacuri asupra capitalei saudite

Luptele s-au intensificat puternic în ultimele săptămâni. Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi că a vizat orașul Mecca, în timp ce rebelii au susținut că au doborât un avion de vânătoare saudit F-15. Sâmbătă, insurgenții au anunțat lansarea de rachete și drone asupra unor obiective „sensibile” din Riad și a unei instalații Aramco din Yanbu. La rândul ei, coaliția condusă de Riad a anunțat că sistemele antiaeriene au interceptat și distrus o rachetă balistică îndreptată spre capitală și au zădărnicit alte atacuri, inclusiv cel asupra portului Yanbu.

Președintele Donald Trump a trasat însă o linie roșie clară: SUA nu vor executa lovituri directe împotriva Houthi. „Fără atacuri ofensive”, a rezumat un oficial american pentru CNN. Deși prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, a discutat de două ori săptămâna trecută cu Trump, solicitând lovituri americane împotriva rebelilor, cererea a fost respinsă. Mai mult, liderul de la Casa Albă a susținut ulterior că a fost contactat direct de insurgenți. „Houthi ne-au sunat şi nu vor să lupte cu noi”, a declarat Trump, adăugând că gruparea este nemulțumită în principal de Arabia Saudită și că situația va fi soluționată.

Reacții dure și căutarea de alianțe defensive

Declarațiile lui Trump au stârnit reacții aspre. Fosta diplomată americană Barbara Leaf le-a calificat drept „şocante”, subliniind că Washingtonul pare să prioritizeze o înțelegere cu o organizație desemnată drept teroristă de către SUA, în detrimentul unui aliat strategic.

Între timp, confruntată cu un stoc tot mai redus de rachete interceptoare, Arabia Saudită caută disperat sprijin extern. Potrivit Associated Press, care citează oficiali regionali, Riadul a cerut asistență pentru apărarea antiaeriană din partea Franței, Marii Britanii, Pakistanului și Egiptului.

Negocierile cu Iranul, blocate de criza din Yemen

Escaladarea din Yemen complică masiv și negocierile privind Strâmtoarea Ormuz. Prima reuniune de la începutul războiului SUA-Iran între statele Consiliului de Cooperare al Golfului și Iran a fost anulată, după ce Arabia Saudită a refuzat să participe. Riadul s-a arătat nemulțumit de termenii unui potențial acord negociat prin Oman pentru redeschiderea strâmtorii, iar celelalte state din Golf i-au urmat exemplul. „Din cauza atacurilor Houthi şi a situaţiei din apropierea coridorului Bab el-Mandeb, acordul privind Strâmtoarea Ormuz este afectat”, a explicat o sursă regională pentru CNN.

Pe fondul acestor tensiuni, Statele Unite și-au consolidat în weekend, în cadrul unei reuniuni în Oman, armistițiul cu Houthi, potrivit unui oficial american. Un reprezentant al rebelilor a confirmat că Washingtonul a transmis că nu se va alătura saudiților în conflict, un mesaj primit favorabil de grupare.

Sursele CNN apreciază că oprirea avansului Houthi ar necesita fie desfășurarea de trupe saudite sau străine la sol, fie un angajament militar ferm al Washingtonului, ambele scenarii fiind considerate improbabile în prezent. „Nimeni nu vrea să lupte singur. Fie saudiţii luptă, fie încheie o înţelegere cu Houthi”, a concluzionat un oficial din Golf.