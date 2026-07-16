Péter Szijjártó a anunțat miercuri că va demisiona din mandatul său de parlamentar și va continua ca șef pentru relații externe al gigantului auto chinez BYD – pe care el l-a adus în Ungaria, după o campanie masivă de susținere la nivel de stat, ca ministru de Externe în Guvernul Viktor Orban, scrie Index.

Drumul adesea scandalos de la politică la afaceri are o istorie internațională serioasă: de la Gerhard Schröder la José Manuel Barroso și Nick Clegg, șefi de guvern și miniștri s-au transferat unul după altul la giganți multinaționali.

Fenomenul este numit în literatura de specialitate efectul ușii rotative, iar în majoritatea țărilor occidentale se încearcă ținerea acestuia sub control prin „perioade de răcire” stricte, deoarece ascunde riscuri de corupție – dar în Ungaria nu există o regulă generală de așteptare.

„Mi-am depus demisia din mandatul meu parlamentar”, a anunțat Péter Szijjártó într-o postare pe Facebook. De atunci, toată lumea speculează despre ce ar fi putut sta în spatele acestei decizii, de ce a acceptat-o ​​pe cea chineză dintre numeroasele presupuse oferte corporative și ce anume ar putea aduce fostul ministru maghiar al Afacerilor Externe și Comerțului la BYD? Pe lângă numeroasele întrebări, un lucru este cert: astfel de transferuri sunt destul de frecvente în lumea politicii.

Transferul lui Szijjártó a stârnit imediat dezbateri politice

Fostul ministru al Afacerilor Externe și Comerțului și-a justificat decizia spunând că a primit o ofertă extrem de onorabilă de la una dintre cele mai importante companii din lume și că va continua să lucreze ca șef al departamentului de relații externe și dezvoltare de noi linii de afaceri al BYD.

BYD este principalul producător mondial de mașini electrice, care și-a construit fabrica europeană la Szeged, iar Szijjártó a jucat un rol cheie în pregătirea investițiilor sale în Ungaria.

Politicianul nu a candidat la alegerile din 2026 într-o circumscripție electorală individuală, iar în urma victoriei Partidului Tisza cu două treimi de voturi, a părăsit ministerul după 12 ani, dar și-a păstrat mandatul de reprezentant pe listă.

Conform unor relatări din presă, după alegeri, mai multe mari companii internaționale l-au abordat, iar după un lung proces de negocieri, acesta a acceptat oferta companiei chineze.

Transferul a stârnit imediat o dezbatere politică: prim-ministrul Péter Magyar a declarat că mișcarea arată și ale cui interese reprezenta fostul ministru de externe al guvernului Orbán în investițiile din industria auto și a bateriilor.

Pe de altă parte, partidul Fidesz l-a sărbătorit pe fostul ministru drept cel mai important lider de afaceri maghiar din lume. Potrivit prim-ministrului Magyar, însă, „dezintegrarea completă a Fidesz” are loc.

Ușa rotativă i-a transformat pe cancelarul Germaniei într-un lobby-ist pentru gaze și pe un comisar european într-un bancher

Fenomenul nu este nicidecum singular. Cel mai des citat caz este cel al fostului cancelar german Gerhard Schröder, care a semnat un contract de angajare după doar câteva săptămâni de la înfrângerea electorală din 2005: a devenit președintele consiliului de supraveghere al companiei conductei de gaze Nord Stream – la conducerea unui proiect pe care l-a aprobat el însuși în calitate de cancelar și care a fost susținut de Gazprom din Rusia.

Un scandal similar a fost stârnit de José Manuel Barroso, fostul președinte al Comisiei Europene, care s-a mutat la banca americană de investiții Goldman Sachs, unde a ajutat compania să navigheze prin consecințele Brexitului, printre altele.

Fostul viceprim-ministru britanic Nick Clegg a devenit vicepreședinte pentru afaceri globale la Facebook (ulterior Meta). Iar fostul cancelar britanic al Trezoreriei, George Osborne, pe când era încă membru activ al parlamentului, a ocupat un post de consultant plătit cu milioane de dolari la compania de administrare a activelor BlackRock.

De asemenea, fostul cancelar austriac Sebastian Kurz a ajuns la firma de investiții a miliardarului american din domeniul tehnologiei Peter Thiel la câteva săptămâni după demisie.

Nedumerire: Szijjarto este în contradicție cu întreaga UE și, în special, cu guvernul ungar

Modelul este clar: companiile nu cumpără în primul rând cunoștințe profesionale, ci mai degrabă rețele și cunoștințe din interior. Conform unui studiu care a examinat carierele comisarilor UE pe o perioadă de 29 de ani, prețurile acțiunilor companiilor care au angajat foști comisari europeni au crescut semnificativ după anunțul racolării – mai ales dacă transferul a avut loc în termen de 2 ani de la plecare, când relațiile sunt încă proaspete.

Cu toate acestea, faimosul economist maghiar Zoltán Pogátsa a subliniat într-o recentă postare pe Facebook că avantajul (dacă există) pe care BYD îl va obține prin semnarea contractului cu Péter Szijjártó nu este clar: ”De ce este bine pentru chinezi, care de obicei gândesc strategic, să angajeze această persoană? Foștii politicieni sunt de obicei angajați de companii datorită excelentelor lor conexiuni. Această persoană, însă, este în contradicție cu întreaga UE și, în special, cu guvernul ungar, care este poate cel mai important pentru BYD”.

El a continuat: „Chinezii nu au nevoie de o conexiune cu Rusia, au o linie directă cu Putin de acolo. Deci la ce îl folosește Xi Yao To?”.

În Ungaria nu există perioadă de răcire – iar ușa se rotește și invers. Practica internațională tratează astfel de cazuri ca riscuri evidente de corupție. Un conflict de interese apare în special atunci când un fost membru al guvernului preia o funcție la compania de ale cărei afaceri se ocupa personal în calitate de ministru, la scurt timp după ce a părăsit funcția. Adică exact cazul ungurului Peter Szijjarto.

În SUA, un politician care procedează ca Szijjarto ar face închisoare

Prin urmare, multe țări europene impun o așa-numită perioadă de așteptare de unu până la doi ani, o obligație de raportare sau o interdicție de lobby, dar în Ungaria nu există o perioadă generală de așteptare pentru foștii miniștri.

În Statele Unite, este ilegal ca cei care părăsesc guvernul să facă lobby pe fostul lor teritoriu timp de doi ani - încălcarea regulii poate duce chiar la închisoare.

Raportul Comisiei Europene din 2025 privind statul de drept din Ungaria a concluzionat, de asemenea, că angajarea post-politică și cadrul de reglementare pentru lobby rămâne incomplet și că nu s-au înregistrat progrese substanțiale în acest domeniu.

Ușa se deschide însă în ambele sensuri: în actualul guvern Tisza, ministrul Energiei, István Kapitány, provine de la compania petrolieră Shell, iar ministrul Finanțelor, András Kármán, după ani de zile petrecuți ca secretar de stat și la BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), a lucrat ca șef al Erste Group înainte de a intra acum la guvernare. Așadar, întrebarea nu este dacă trecerea prin această ușă rotativă există, ci dacă va avea în sfârșit reguli.