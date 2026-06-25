Decesul, care survine după moartea unui alt muncitor în luna februarie, are loc la scurt timp după ce vicepreședinta executivă a BYD, Stella Li, a respins acuzațiile privind abuzurile asupra angajaților de pe șantier și a declarat pentru CNBC că producătorul auto primește cu deschidere inspectorii de muncă. Compania chineză BYD, cu sediul în Shenzhen, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind cel mai recent incident.

Potrivit Serviciului Național de Ambulanță din Ungaria, muncitorul a murit pe 18 iunie, după ce încercările de resuscitare efectuate de paramedici au eșuat. Autoritățile au trimis la fața locului mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter de salvare.

Presa locală a relatat că muncitorul a fost lovit de un camion pe șantierul fabricii. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului, potrivit unui comunicat al Oficiului Guvernamental al județului Csongrád-Csanád.

AIM Construction Hungary Ltd. – o filială a companiei de construcții implicate într-un scandal privind condițiile de muncă la fabrica BYD din Brazilia, în 2024 – a fost amendată cu 34,5 milioane de forinți (aproximativ 110.350 de dolari) pentru nereguli privind securitatea și sănătatea în muncă, a transmis Oficiul Guvernamental al județului Csongrád-Csanád.

Compania a primit, de asemenea, avertismente pentru alte încălcări ale legislației, inclusiv înregistrarea cu întârziere a angajaților, nerespectarea regulilor privind timpul de lucru și deficiențe formale în contractele individuale de muncă.

Alte două firme au fost găsite în neregulă. LÉVAI-SECURITY Ltd. a fost amendată pentru angajarea unor lucrători fără înregistrarea legală corespunzătoare, iar Plusz Kéz Ltd. a primit avertismente pentru probleme legate de supravegherea relațiilor de muncă.

La începutul acestui an, organizația americană China Labor Watch a publicat un raport în care acuza existența muncii forțate pe șantierul fabricii BYD din Szeged. Potrivit raportului, unii angajați lucrau șapte zile pe săptămână, iar salariile le-ar fi fost reținute.