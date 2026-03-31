Interceptări AUDIO cu ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, acuzat că face presiuni pentru oligarhii Rusiei

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a recunoscut marți că a purtat discuții cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE analizau noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei.

Reacția sa vine după informațiile apărute în cadrul unei anchete jurnalistice, care a fost publicată de un consorțiu format din VSquare și TheInsider, în care se afirmă că Budapesta a făcut presiuni pentru ridicarea sancțiunilor împotriva unor oameni de afaceri ruși bogați și s-a pronunțat împotriva unor noi măsuri care ar fi afectat flota „din umbră” de petroliere a Rusiei. Potrivit POLITICO, ancheta citează transcrieri ale convorbirilor telefonice dintre ministrul Szijjártó și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, precum și cu viceministrul energiei Pavel Sorokin.

A joint journalistic investigation found out that Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó had acted on behalf of Russia to delist sanctioned Russians and try to repeal an EU sanctions package.



Potrivit Kyiv Independent, ancheta jurnalistică arată că șeful diplomației maghiare a depus eforturi pentru a o scoate de pe lista sancțiunilor pe Gulbahor Ismailova, sora lui Alisher Usmanov, un oligarh ruso-uzbek apropiat de președintele rus Vladimir Putin. O convorbire telefonică interceptată în august 2024 arată că Lavrov i-a cerut personal lui Szijjarto să o scoată pe Ismailova de pe lista sancțiunilor, la cererea lui Usmanov, potrivit VSquare. De asemenea, se pare că și guvernul slovac este implicat în eforturile maghiaro-ruse de a atenua sancțiunile împotriva Moscovei. Conversațiile dintre cei doi miniștri, care au avut loc între 2023 și 2025, relevă, de asemenea, că Szijjarto a transmis Moscovei informații provenite din deliberările interne ale UE. VSquare a scris că ministrul maghiar de externe a dat impresia că era foarte „respectuos” în timpul discuțiilor sale cu Lavrov. Sursa din serviciile secrete europene, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a declarat că modul în care s-a desfășurat discuția seamănă cu „un ofițer de informații care își lucrează informatorul”. Alte informații publicate de VSquare pe 31 martie arată că Szijjarto l-a „informat” pe viceministrul rus al Energiei, Pavel Sorokin, cu privire la eforturile Budapestei de a anula sancțiunile UE împotriva entităților legate de flota fantomă de petroliere a Rusiei.

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM



Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU.



Însă Szijjártó, care ocupă funcția de ministru de externe în guvernul prim-ministrului Viktor Orbán din 2014, a minimizat acuzațiile și a susținut că telefonul său era ascultat. El a explicat că a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „chestiuni legate de sancțiuni”. „Bună treabă! Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice. „De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, cauzând mai mult rău UE decât Rusiei”, a spus Szijjártó, adăugând că „Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii care sunt importante pentru securitatea noastră energetică sau pentru realizarea păcii”. Secretarul de stat pentru diplomație publică și relații externe al Ungariei, Zoltán Kóvacs, a declarat luni pentru POLITICO că contactele ministrului de externe cu Lavrov din Rusia erau o practică diplomatică obișnuită și că acesta nu a făcut schimb de informații sensibile. „De fapt, el nu vorbește despre acele elemente care nu țin de ruși; ei discută despre chestiuni de politică publică care țin de Uniunea Europeană”, a spus Kovács. Indiferent dacă liderilor UE „le place sau nu, el … încearcă să fie intermediarul între Europa și Rusia … pentru a explica de ce se iau anumite decizii”, a adăugat el.

Kovács a calificat acuzațiile potrivit cărora Ungaria ar fi împărtășit informații confidențiale cu Rusia drept „pur și simplu nefondate” și a afirmat că „nu veți putea prezenta niciun fel de dovadă”. Pe 24 martie, Szijjártó a recunoscut, de asemenea, că a menținut legături cu Rusia, Israel, Serbia, Turcia și alți parteneri înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE, calificând acest lucru drept o practică diplomatică obișnuită. Comisia Europeană a declarat la momentul respectiv că aceste dezvăluiri sunt „extrem de îngrijorătoare” și a cerut clarificări. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nu este surprins de aceste informații și a adăugat că este prudent în ceea ce privește modul în care împărtășește informații în timpul întâlnirilor cu Orbán, luând cuvântul „doar atunci când este strict necesar”. UE a limitat fluxul de materiale confidențiale către Ungaria, liderii întâlnindu-se în grupuri mai mici în marja summiturilor pentru a discuta chestiuni sensibile, a mai transmis POLITICO săptămâna trecută.

Sursa: Politico The Kyiv Independent