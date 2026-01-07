Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea eliminată din varianta finală a documentului

Volodimir Zelenski a transmis că nu a primit din partea europenilor garanții suficient de solide încât să excludă o viitoare agresiune a Rusiei. Concluzia amară vine la finalul unei reuniuni a membrilor Coaliției de Voință, la Paris.

Și la care Franța și Marea Britanie și-au asumat formal să trimită militari în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Moscova nu a comentat deocamdată anunțul franco-britanic.

O strângere de mână în trei a marcat semnarea acordului prin care Franța și Marea Britanie își iau angajamentul să trimită în vestul Ucrainei o forță militară de menținere a păcii.

Keir Starmer, premierul britanic: „După semnarea unui armistițiu, Marea Britanie și Franța vor înființa centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei și vor construi facilități protejate pentru arme și echipamente militare, menite să sprijine nevoile de apărare ale Ucrainei”.

Fără a-și asuma formal participare cu trupe, aproape 30 de țări membre ale așa numitei Coaliții de Voință au semnat, la Paris, o declarație prin care arată că sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate stipulate prin lege.

Cancelarul Merz a transmis că Germania ar putea trimite militari, însă nu în Ucraina, ci într-o țară NATO vecină. Și numai după acordul Bundestagului. Iar Grecia a dat de înțeles că ar putea trimite nave care să participe la o misiune de supraveghere maritimă.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am stabilit ce țări sunt pregătite să își asume conducerea în ceea ce privește elementele garanțiilor de securitate pe teren, în aer și pe mare. Am stabilit ce forțe sunt necesare. Am stabilit cum vor fi operate aceste forțe și la ce niveluri de comandă. Încă trebuie să stabilim cum va fi realizată monitorizarea”.

Emmanuel Macron a insistat că misiunea de monitorizare a păcii va fi condusă de americani, deși nu e clar în ce va consta participarea Statelor Unite.

Emmanuel Macron, președintele Franței: (Americanii) vor conduce operațiunea de monitorizare a încetării focului. Adică acel proces care constă în a verifica dacă zona de frontieră este respectată sau nu. Aceste operațiuni vor fi conduse de americani după semnarea unui acord de pace.

Reporter: Și ce va face Franța?

Macron: Franța va participa la aceste operațiuni. Vom contribui la regenerarea armatei ucrainene și ne-am arătat disponibilitatea de a fi implicați în această forță multinațională.

Reporter: Despre câți soldați e vorba?

Macron: Există posibilitatea de a fi trimiși mii de militari.

Potrivit publicației Politico, declarația care a încheiat discuțiile de la Paris ar fi trebuit să conțină angajamentul americanilor de a contribui cu informații și sprijin logistic în cazul în care Ucraina va fi atacată din nou. Această prevedere a fost însă eliminată din varianta finală a documentului.

Trimișii speciali ai președintelui Trump au insistat că liderul Statelor Unite va sprijini Kievul în cazul unui nou atac.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump: „Președintele Trump nu-și abandonează angajamentele. Este ferm în sprijinul lui pentru Ucraina și pentru un acord de pace, iar noi vom fi alături de ucraineni pentru a-i ajuta să ajungă la pace și suntem încrezători că vom reuși”.

Moscova a respins cu fermitate până acum ideea unor trupe europene pe teritoriul Ucrainei.

