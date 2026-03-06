Mai devreme sau mai târziu, consilierii aflați pe orbita președintelui Donald Trump ajung să învețe aceeași regulă nescrisă: nimeni nu-l poate eclipsa pe șef, scrie BBC.

Kristi Noem, secretara Departamentului pentru Securitate Internă, a devenit joi cea mai recentă dovadă a acestei cutume, când Trump a anunțat că o demite din funcția de imagine a represiunii administrației împotriva imigrației.

Noem va fi înlocuită de senatorul de Oklahoma, Markwayne Mullin, la sfârșitul lunii, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. Senatul SUA va trebui să-l confirme în funcție.

Președintele a declarat că Noem se va muta într-un nou post de trimis special pentru o nouă inițiativă de securitate a SUA în emisfera vestică, numită Scutul Americilor. „Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile sale la Homeland”, a spus Trump.

Acest lucru pune capăt mandatului controversat al lui Kristi Noem în fruntea departamentului, care are sarcina de a pune în aplicare agenda amplă a președintelui privind imigrația.

Noem a fost una dintre cele mai strălucitoare vedete ale administrației când a preluat acest rol anul trecut, după ce Trump s-a întors la Casa Albă. Ea a atras imediat atenția pentru participarea la raiduri la imigrație, apărând adesea îmbrăcată într-o vestă antiglonț alături de agenți de teren care desfășurau acțiuni de aplicare a legii.

A fost o susținătoare vocală a campaniei de deportare a lui Trump și a lăudat politici care au închis efectiv granița dintre SUA și Mexic. A dus mesajul și în străinătate, vizitând într-un caz o închisoare de maximă securitate din El Salvador care a primit câțiva migranți deportați din SUA.

Însă abordarea neconvențională a lui Noem a stârnit controverse încă de la început.

Kristi Noem a cheltuit 220 de milioane de dolari din bani publici pentru o campanie publicitară în care a jucat ea însăși

Secretarii Securității Interne nu participă de obicei la operațiuni pe teren. Decizia lui Kristi Noem de a apărea în prima linie a represiunii imigrației declanșate de Trump a fost considerată de critici ca un efort de a-și îmbunătăți imaginea de ofițer șef al imigrației, cu discurs dur.

Ea a stârnit reacții negative purtând un Rolex de 50.000 de dolari în timpul vizitei sale la Cecot, celebra închisoare din El Salvador. Noem a apărut, de asemenea, călare într-o campanie publicitară a DHS, care cerea imigranților fără acte să părăsească SUA.

Acest lucru i-a determinat pe unii dintre criticii lui Noem din stânga să o numească „ICE Barbie”. Democrații din Congres au criticat-o, de asemenea, pentru că a cheltuit 220 de milioane de dolari din fonduri federale pentru un clip publicitar în care a jucat ea însăși și aproape 200 de milioane de dolari pe două avioane de lux pentru deplasările sale oficiale.

Noem și-a apărat campania publicitară într-o audiere la Capitol Hill la începutul acestei săptămâni și a spus că președintele Trump știa de cheltuieli.

Însă Trump a contrazis-o public pe Kristi Noem joi, înainte de a anunța concedierea ei, declarând pentru Reuters că nu era la curent cu acea campanie costisitoare. „Nu am știut niciodată nimic despre asta”, a spus el.

Președintele a avut, de asemenea, o discuție dură și cu Corey Lewandowski, consilier principal al lui Kristi Noem, marți, după mărturia acesteia în fața Congresului. Lewandowski părăsește acum și ea departamentul.

Se pare că Trump i-a sunat pe republicanii din Congres întrebându-i dacă ar trebui să o concedieze pe Noem, semn că se pregătea să-și reorganizeze echipa de imigrare săptămâna aceasta. Este probabil grăitor faptul că unii i-au susținut imediat decizia de marți.

Senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, de exemplu, a declarat că „era timpul pentru o schimbare”.

„O schimbare de conducere la Departamentul de Securitate Internă era de mult așteptată”, a declarat congresmanul Dan Newhouse, din statul Washington.

Însă frustrarea lui Trump față de Kristi Noem fusese evidentă de luni de zile, dacă nu chiar mai mult. Administrația s-a confruntat cu o reacție negativă majoră pentru represiunea sa împotriva imigrației la Minneapolis în ianuarie, după ce agenții federali au împușcat mortal doi cetățeni americani.

Trump l-a trimis pe ”țarul frontierelor” de la Casa Albă, Tom Homan, la Minneapolis pentru a coordona răspunsul, ceea ce a dus la o decizie de reducere a operațiunii. Numirea lui Homan a fost considerată pe scară largă ca o mustrare la adresa lui Noem, căreia în mod normal i-ar fi putut fi încredințată această misiune.

Kristi Noem a fost, de asemenea, criticată pentru comentariile pe care le-a făcut după moartea cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti la Minneapolis, în special pentru afirmația sa, făcută fără dovezi, că Pretti „comisese un act de terorism intern” înainte de a fi împușcat.

Trimiterea lui Homan pentru a prelua conducerea în Minnesota a fost o indicație clară că Trump o marginaliza pe Noem după ce i-a dat libertatea de a acționa ca vedetă a administrației în domeniul aplicării legilor privind imigrația.

Reacția administrației la uciderea lui Good și Pretti din Minneapolis a fost un exemplu rar în care Trump și-a moderat mesajul privind imigrația - și un semn că până și Casa Albă era conștientă că abordarea intransigentă condusă de Noem devenea din ce în ce mai nepopulară în rândul publicului.

Sondajele au indicat că majoritatea americanilor aprobă anumite aspecte ale agendei de imigrare a lui Trump, dar nu susțin tacticile agresive folosite de agenții de imigrare pe teren. Aceasta reprezintă o problemă pentru republicanii care se apropie de un an electoral, iar înlăturarea lui Noem sugerează că Trump a simțit nevoia de a face o schimbare.

Este, de asemenea, prima reorganizare majoră a cabinetului lui Trump pentru al doilea mandat.

Kristi Noem, concediată chiar în timp ce ținea un discurs

În primul său mandat, Trump i-a înlocuit pe consilierul său pentru securitate națională, șeful de cabinet al Casei Albe și alți oficiali de rang înalt în primul său an de mandat, adesea anunțând demiterea într-un tweet. Tulburările din echipa sa au umbrit frecvent politicile lui Trump.

În schimb, Trump și-a menținut cabinetul în mare parte intact în al doilea mandat, evitând drama care a cuprins prima sa perioadă la Casa Albă. Rămâne de văzut dacă plecarea lui Noem înseamnă că și alții îi vor urma.

De asemenea, este o întrebare deschisă dacă reorganizarea va duce la o nouă direcție în politica Departamentului de Securitate Internă.

Mullin este un aliat conservator al lui Trump și, la fel ca Noem, a fost mult timp o voce dură a imigrației de dreapta. După uciderea lui Pretti, Mullin a spus că oficialii federali din domeniul aplicării legii sunt „patrioți” care se confruntă cu amenințări cu moartea pentru că își fac treaba.

„Obstrucționarea aplicării legii federale este o infracțiune. Majoritatea americanilor urmează instrucțiunile ICE fără să se gândească de două ori”, a spus Mullin într-o postare pe rețelele de socializare.

Mai recent, el a criticat democrații pentru închiderea parțială a Departamentului pentru Securitate Internă de către guvern. Agenția a fost prinsă într-o luptă pentru finanțare privind reformele propuse în aplicarea legilor privind imigrația.

Într-o scenă care amintește de primul mandat al lui Trump, Noem ținea un discurs chiar în momentele în care Trump a postat mesajul său pe rețelele de socializare prin care anunța concedierea ei. La scurt timp, ea a publicat propria postare pe rețelele de socializare, mulțumindu-i lui Trump pentru noul său rol.

Noem ar putea fi prima victimă importantă a celui de-al doilea mandat al lui Trump. Dar s-ar putea să nu fie ultima, deoarece retrogradarea ei arată că președintele este încă dispus și capabil să citească vânturile politice și să-și reducă pierderile din timp.