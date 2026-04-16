Sancțiunile internaționale, lipsa acută a forței de muncă și concentrarea exclusivă pe industria de război sunt principalele cauze ale stagnării. Pe de altă parte, universitățile din întreaga Rusie au primit sarcină de la Kremlin să convingă studenții să se alăture armatei pentru a sprjini efortul de război împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin a avut o întâlnire tensionată cu responsabilii din domeniul economiei. Președintele a vrut ca tot rusul să știe că el nu stă cu mâinile-n sân.

Vladimir Putin: „Aștept să aud rapoarte detaliate cu privire la situația economică și explicații pentru faptul că traiectoria indicatorilor macroeconomici este nu doar sub așteptările experților, ci și ale prognozelor realizate de guvern și Banca Centrală”.

Din cauza războiului dezlănțuit împotriva Ucrainei, creșterea economică a Rusiei a încetinit până la aproximativ 1% în 2025, de la 4,9 în 2024. In acest context, ministerul rus de Externe a anunțat lansarea unui serviciu digital care le permite străinilor calificați să solicite rezidență și permis de muncă în Rusia. Programul „E timpul să trăiești în Rusia” li se adresează celor cu „competențe căutate” care dau dovadă de „respect” pentru „valorile tradiționale rusești”, se mai arată în anunțul ministerului.

Rusia se confruntă cu o lipsă acută de forță de munca. Sute de mii de angajati au fost recrutați în armată, în timp ce industriile de profil au absorbit forța de muncă din mediul de afaceri.

Iar deficitul se va accentua în conditiile în care autoritățile și-au sporit presiunile ca să trimită cât mai mulți tineri pentru frontul din Ucraina. Universitățile din țară fac presiuni mai ales asupra studenților cu restanțe.

Acesta nu este un joc video, ci un clip de recrutare conceput să-i convingă pe studenții ruși să se alăture unității de drone a armatei.

„În stânga vedeți un împătimit de jocuri, iar în dreapta - un operator de drone. Alege corect!”, te îndeamnă mesajul.

Clare Sebastian, corespondent CNN: „Există însă un revers întunecat al acestei campanii de relații publice. Puțini studenți sunt dispuși să vorbească despre asta, dar unii dintre cei pe care i-am contactat ne-au spus, sub protecția anonimatului, că resimt o presiune în creștere”.

În schimbul unui contract pe un an, studenții scapă de restanțe ,primesc salarii motivante și au ocazia să își slujească țara departe de linia frontului. Însă...

Totul e o minciună. Ăsta e un contract cu armata rusă, fără termen de încheiere.

Artem Klyga, avocat rus specializat în drepturile omului: „Totul e o minciună. Ăsta e un contract cu armata rusă, fără termen de încheiere”.

Iată clauza scrisă cu litere mici. Decretul de mobilizare din 2022, care nu a fost anulat intre timp, stipulează că orice contract cu armata rămâne în vigoare până la revocarea acelui decret, fără excepție. Și nu ai nicio garanție că vei ajunge într-adevăr în unitatea de drone.

Grigory Sverdlin, fondator Idite Lesom: „Imediat ce semnezi un asemenea contract, devii practic sclavul Ministerului Apărării și poți fi trimis oriunde are Ministerul nevoie de oameni”.

În ultimele luni, armata rusă a suferit pierderi uriașe pe câmpul de luptă și are nevoie disperată să îi înlocuiască pe soldații morți ori grav răniți.

Chiar zilele trecute, șeful armatei ucrainene anunță că, în martie, forțele sale au recucerit aproape 50 km pătrați. În plus, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra porturilor, rafinăriilor și fabricilor de îngrășăminte din Rusia, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de materii prime.

În noaptea de miercuri spre joi, armata rusă a lansat un atac masiv, cu peste 700 de drone și zeci de rachete balistice și de croazieră - asupra orașelor Kiev, Odesa, Harkov și Dnipro. Valul de bombardamente a ucis cel puțin 18 oameni, inclusiv copii.