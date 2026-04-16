Nava va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii. Cadeții români și străini vor trece proba de foc a oceanului, într-un marș de instrucție care va dura cinci luni.

Bricul Mircea a ridicat ancora, în joi dimineață, și a început marșul transatlantic sub ochii plini de lacrimi ai rudelor venite să-și ia rămas bun. Portul militar din Constanța a fost punctul de plecare către cel mai lung voiaj din ultimii 17 ani. Primele manevre, pentru elevii cadeți au început imediat după ce vasul emblemă s-a îndepărtat de cheu.

Silviu Moraru, comandantul Bricului Mircea: „Va fi o aventură foarte lungă, vorbim de cinci luni de zile în care vom pregăti personalul de la bord”.

75 de cadeți de la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

Cadet: „Cred că este o provocare, nu va fi obsolut deloc ușor, dar cred că o să avem parte de experiențe minunate. Cred că sunt privilegiată să particip la un asemenea marș”.

Cadet: „Personal, mie îmi e rău de mare și va fi o provocare pentru mine”.

Familiile marinarilor au urmărit cu sufletul la gură velierul care se îndepărta încet de țărm.

Rudă: „Ne pleacă copiii la atâta drum”.

Bricul Mircea împlinește anul acesta 87 de ani. Este nava școală a Academiei Navale din Constanța și a mai traversat Atlanticul de patru ori. Pe 4 iulie, de ziua Statelor Unite, velierul va defila într-o ceremonie care se va desfășura în portul New York. Până la destinație, însă, cadeții vor trece prin multe încercări.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării: „Azi nu pleacă doar o navă din port, pleacă o parte din România pe care o duceți mai departe așa cum au făcut generații înaintea voastră. Aveți grijă unii de alții, ne vedem la întoarcere!”.

Nava-școală "Mircea" va reveni în Portul Militar Constanța în luna septembrie.