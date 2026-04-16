Lana Del Rey va compune coloana sonoră pentru jocul „007 First Light”, inspirat din universul James Bond

Cântăreaţa americană Lana Del Rey va interpreta tema muzicală a noului joc video dedicat personajului James Bond, „007 First Light", ce va fi lansat pe 27 mai, a anunţat joi studioul danez Io Interactive, citat de AFP.

Intitulată „First Light", tema muzicală a jocului video a fost scrisă şi compusă de Lana Del Rey şi compozitorul britanic David Arnold, care a colaborat deja la muzica din mai multe filme ale francizei cinematografice "James Bond", precum "Tomorrow Never Dies" (1997) şi "Quantum of Solace" (2008).

„Sunt încântat să lucrez cu Lana, care aduce o adevărată unicitate" acestui cântec, a declarat David Arnold într-un comunicat. „Sper că această piesă îl va ajuta pe Bond să fie descoperit de un nou public", a adăugat el.

Noul single este deja disponibil pe platformele de streaming muzical.

Înainte de cântăreaţa Lana Del Rey, mari vedete din industria muzicii au interpretat temele muzicale ale filmelor din franciza "James Bond", precum Billie Eilish ("No Time To Die", 2020), Adele ("Skyfall", 2012) şi Madonna ("Die Another Day", 2002).

„007 First Light" este unul dintre cele mai aşteptate jocuri video ale anului, iar peste 3 milioane de jucători l-au înscris deja pe lista lor de preferinţe, a anunţat marţi studioul Io Interactive.

Disponibil pe PC, PlayStation 5 şi XBox Series după ce va fi lansat, el le va permite utilizatorilor de jocuri video să interpreteze o versiune tânără a personajului James Bond, în vârstă de 26 de ani, care încearcă să îşi obţină "permisul de a ucide".

Au trecut mai bine de zece ani de la apariţia pe piaţă a precedentului joc video inspirat din universul celebrului spion creat de Ian Fleming.

Iniţial prevăzută pentru 27 martie, lansarea pentru „007 First Light" a fost amânată cu două luni pentru a permite echipei de dezvoltare să perfecţioneze jocul. 

Negocieri tensionate la Washington, joi noapte. România încearcă să transforme datoria către Pfizer în medicamente

Articol recomandat de sport.ro
De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
Orașul din România care ar putea renaște ca un centru stabil pentru industria de apărare și producția de armament ale NATO

Cugir, un orășel din județul Alba, ar putea deveni un centru pentru producția de armament și muniție de interes internațional. Ministrul Economiei a confirmat că poartă discuții cu investitori care să facă la noi arme de asalt.

Temu, Shein și AliExpress, din nou sub lupa Parlamentului European: „Vrem o mai bună conformitate a produselor”

Reprezentanții Temu au fost chemați astăzi, în Parlamentul European, pentru a da explicații despre produsele pe care le vând pe piața Uniunii Europene, multe considerate nesigure.

Cum a reușit un șofer băut „performanța” de a fi oprit de trei ori de polițiști în mai puțin de 48 de ore

În mai puțin de 48 de ore, un bărbat de 45 de ani a reușit performanța să fie prins de trei ori băut la volan. S-a întâmplat în Popești-Leordeni și de fiecare dată aparatul etilotest a indicat o valoare mai mare de alcool în aerul expirat.

România, fostul „grânar al Europei”, a ajuns să importe până și semințele de grâu. Cercetarea și investițiile, ignorate

România a ajuns să importe până și sămânța de grâu. Deși boabele pe care încă le producem în Institutul de la Fundulea, sunt de foarte bună calitate, acestea acoperă puțin peste o treime din necesarul pentru agricultură.

PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan. Mesajul premierului pentru colegii din PNL după întâlnirea cu Nicușor Dan

Se prefigurează o criză fără precedent pe scena politică românească, iar consecințele economice pot fi însemnate. PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului, după ce luni, 20 aprilie, îi va retrage sprijinul politic.

Marina SUA și-a trimis „mașinile de curse” pentru a face legea în Strâmtoarea Ormuz: „Sunt înarmate până în dinți”

Dacă Iranul nu cade la pace, suntem gata să reluăm atacurile militare în orice moment, au amenințat, joi, șefii armatei americane. 

Dorit de Gaziantep, Marius Șumudică a discutat cu turcii. Ce le-a transmis

Sport

Sferturile Europa League și Conference League | Celta Vigo - Freiburg 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Ionuț Radu, dărâmat