Lana Del Rey va compune coloana sonoră pentru jocul „007 First Light”, inspirat din universul James Bond

Intitulată „First Light", tema muzicală a jocului video a fost scrisă şi compusă de Lana Del Rey şi compozitorul britanic David Arnold, care a colaborat deja la muzica din mai multe filme ale francizei cinematografice "James Bond", precum "Tomorrow Never Dies" (1997) şi "Quantum of Solace" (2008).

„Sunt încântat să lucrez cu Lana, care aduce o adevărată unicitate" acestui cântec, a declarat David Arnold într-un comunicat. „Sper că această piesă îl va ajuta pe Bond să fie descoperit de un nou public", a adăugat el.

Noul single este deja disponibil pe platformele de streaming muzical.