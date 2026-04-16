Lana Del Rey va compune coloana sonoră pentru jocul „007 First Light”, inspirat din universul James Bond

Intitulată „First Light", tema muzicală a jocului video a fost scrisă şi compusă de Lana Del Rey şi compozitorul britanic David Arnold, care a colaborat deja la muzica din mai multe filme ale francizei cinematografice "James Bond", precum "Tomorrow Never Dies" (1997) şi "Quantum of Solace" (2008).
„Sunt încântat să lucrez cu Lana, care aduce o adevărată unicitate" acestui cântec, a declarat David Arnold într-un comunicat. „Sper că această piesă îl va ajuta pe Bond să fie descoperit de un nou public", a adăugat el.
Noul single este deja disponibil pe platformele de streaming muzical.
Înainte de cântăreaţa Lana Del Rey, mari vedete din industria muzicii au interpretat temele muzicale ale filmelor din franciza "James Bond", precum Billie Eilish ("No Time To Die", 2020), Adele ("Skyfall", 2012) şi Madonna ("Die Another Day", 2002).
„007 First Light" este unul dintre cele mai aşteptate jocuri video ale anului, iar peste 3 milioane de jucători l-au înscris deja pe lista lor de preferinţe, a anunţat marţi studioul Io Interactive.
Disponibil pe PC, PlayStation 5 şi XBox Series după ce va fi lansat, el le va permite utilizatorilor de jocuri video să interpreteze o versiune tânără a personajului James Bond, în vârstă de 26 de ani, care încearcă să îşi obţină "permisul de a ucide".
Au trecut mai bine de zece ani de la apariţia pe piaţă a precedentului joc video inspirat din universul celebrului spion creat de Ian Fleming.
Iniţial prevăzută pentru 27 martie, lansarea pentru „007 First Light" a fost amânată cu două luni pentru a permite echipei de dezvoltare să perfecţioneze jocul.
