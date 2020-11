Un hispanic cu origini românești va fi numit de Joe Biden ca șef al Homeland Security

Alejandro Mayorkas, născut în urmă cu 61 de ani la Havana, urmează să fie primul secretar însărcinat cu Securitatea Internă născut în străinătate. Acest departament a fost înfiinţat după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

Un fost procuror federal, Mayorkas cunoaşte bine departamentul, unde a fost adjunct al secretarului în perioada 2013-2016.

Mayorkas a oferit în 2016 un interviu pentru Jeruslem Post, în care a povestit că are origini românești. Mama sa este o româncă evriecă, care a scăpat de Holocaust fugind în Cuba, în anii 40, în timp ce alți membri ai familiei s-au adăpostit în Israel.

Tatăl său este un cubanez cu rădăcini safardice. Familia sa s-a mutat din Cuba în SUA când Mayorkas avea doar un an.

În cadrul aceluiași interviu, Mayorkas a spus că se mândrește cu identitatea sa multiculturală, pe care a transmis-o și copiilor săi.

Joe Biden, care urmează să preia funcţia de preşedinte al Statelor Unite la 20 ianuarie, a prezentat luni primele nume mari în viitorul său Guvern, personalităţi experiementate şi recunoscute, în timp ce Donald Trump continuă să conteste rezultatul alegerilor prezidenţiale americane.

Preşedintele ales democrat s-a prezentat în campanie drept un garant al stabilităţii şi a promis să pună capăt ”haosului” erei Trump, iar primele nominalizări pe care le-a făcut, din rândul consilierilor şi colaboratorilor săi îi reflectă voinţa în acest sens, potrivit News.ro.

We have gathered the most respected and qualified individuals to serve during our first National Security appointments. This group will put us on a path to restore our relationships abroad, and renew our safety here at home.pic.twitter.com/geWIRirste