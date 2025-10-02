Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate

02-10-2025 | 18:14
Una dintre cele mai temute rețele de traficanți de persoane din România a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Zeci de membri ai clanului Butoane din Giurgiu au fost ridicați din casele lor pentru a da explicații într-o anchetă de proporții.

Ovidiu Oanță

Sunt bănuiți că ani la rândul ar fi exploatat tinere pentru câștiguri de milioane de euro. Și-ar fi obligat până și partenerele de viață să se prostitueze în țări din nordul Europei și din Orient. Iar de protecția lor s-ar fi ocupat - susțin procurorii de la Crimă Organizată - un agent de poliție din Capitală, acuzat acum alături de interlopi.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cel puțin 30 de persoane asociate clanului Butoane din Giurgiu s-au trezit cu jandarmii și polițiștii la ușă. Pe numele lor existau mandate de aducere și ordonanțe de percheziție în cea mai amplă operațiune din ultimele luni, pentru acuzații de trafic de persoane, proxenetism sau spălare de bani.

Membrii grupării de crimă organizată sunt acuzați că ar fi exploatat în ultimii ani zeci de tinere, pe care le-ar fi obligat să se prostitueze în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Fetele erau duse acolo și cazate în apartamente închiriate, iar clienții erau racolați pe pagini online de profil. De astfel de practici nu ar fi scăpat, nici măcar soțiile sau partenerele presupușilor traficanți. De altfel, procurorii DIICOT susțin că „Suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor”.

Citește și
perchezitii
Percheziții în Timișoara la casele unui clan. Polițiștii au găsit arme și o grenadă funcțională

Corespondent Știrile PRO TV: „Membrii grupării de crimă organizată, susțin procurorii DIICOT ar fi fost sprijiniți de un subofițer de la o secție de poliție din Capitală, care s-ar fi asigurat că nu sunt dați în urmărire generală, le-ar fi furnizat informații prețioase, accesând baze de date ale Ministerului de Interne, despre identitatea unor persoane sau despre mașini, dar mai ales prin conturile agentului de poliție ar fi fost virate în țară câștigurile din activitatea de prostituție”.

Trei milioane și jumătate de euro. Atât ar fi câștigat interlopii pe seama victimelor obligate să se prostitueze, iar banii ar fi fost cheltuiți pe case și mașini scumpe, dar și pentru finanțarea unor firme.

Cel puțin jumătate dintre cei aduși la DIICOT, susțin surse apropiate de anchetă, vor fi puși sub acuzare, inclusiv polițiștul suspectat de favorizarea făptuitorului și acces ilegal la un sistem informatic. Niciunul dintre suspecți nu a comentat public acuzațiile aduse.

Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri
Stiri actuale
Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri

Mai mulți membri ai unui clan din Bihor, care controlează rețele de cămătărie, prostituție și droguri, sunt cercetați de polițiști, în urma unei răfuieli cu o altă grupare.

Percheziții în Timișoara la casele unui clan. Polițiștii au găsit arme și o grenadă funcțională
Stiri actuale
Percheziții în Timișoara la casele unui clan. Polițiștii au găsit arme și o grenadă funcțională

Percheziții au avut loc miercuri dimineață la Timișoara. Două case ale unui clan de romi au fost scotocite de polițiști în căutarea unor arme de foc.

Primăria Timișoara a câștigat în instanță un proces privind o clădire istorică, intrată în posesia unui clan de romi
Stiri actuale
Primăria Timișoara a câștigat în instanță un proces privind o clădire istorică, intrată în posesia unui clan de romi

Primăria din Timişoara a obţinut o decizie favorabilă la Judecătoria Timişoara, într-un proces care vizează o clădire istorică de pe bulevardul Loga 52, imobil intrat în posesia unui clan de romi şi recuperat în 2023, după un lung parcurs juridic.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

