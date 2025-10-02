Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate

Una dintre cele mai temute rețele de traficanți de persoane din România a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Zeci de membri ai clanului Butoane din Giurgiu au fost ridicați din casele lor pentru a da explicații într-o anchetă de proporții.

Sunt bănuiți că ani la rândul ar fi exploatat tinere pentru câștiguri de milioane de euro. Și-ar fi obligat până și partenerele de viață să se prostitueze în țări din nordul Europei și din Orient. Iar de protecția lor s-ar fi ocupat - susțin procurorii de la Crimă Organizată - un agent de poliție din Capitală, acuzat acum alături de interlopi.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cel puțin 30 de persoane asociate clanului Butoane din Giurgiu s-au trezit cu jandarmii și polițiștii la ușă. Pe numele lor existau mandate de aducere și ordonanțe de percheziție în cea mai amplă operațiune din ultimele luni, pentru acuzații de trafic de persoane, proxenetism sau spălare de bani.

Membrii grupării de crimă organizată sunt acuzați că ar fi exploatat în ultimii ani zeci de tinere, pe care le-ar fi obligat să se prostitueze în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Fetele erau duse acolo și cazate în apartamente închiriate, iar clienții erau racolați pe pagini online de profil. De astfel de practici nu ar fi scăpat, nici măcar soțiile sau partenerele presupușilor traficanți. De altfel, procurorii DIICOT susțin că „Suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Membrii grupării de crimă organizată, susțin procurorii DIICOT ar fi fost sprijiniți de un subofițer de la o secție de poliție din Capitală, care s-ar fi asigurat că nu sunt dați în urmărire generală, le-ar fi furnizat informații prețioase, accesând baze de date ale Ministerului de Interne, despre identitatea unor persoane sau despre mașini, dar mai ales prin conturile agentului de poliție ar fi fost virate în țară câștigurile din activitatea de prostituție”.

Trei milioane și jumătate de euro. Atât ar fi câștigat interlopii pe seama victimelor obligate să se prostitueze, iar banii ar fi fost cheltuiți pe case și mașini scumpe, dar și pentru finanțarea unor firme.

Cel puțin jumătate dintre cei aduși la DIICOT, susțin surse apropiate de anchetă, vor fi puși sub acuzare, inclusiv polițiștul suspectat de favorizarea făptuitorului și acces ilegal la un sistem informatic. Niciunul dintre suspecți nu a comentat public acuzațiile aduse.

