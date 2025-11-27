Trump exclude Africa de Sud de la G20 Miami 2026: „O țară demnă să fie membră a nimic”

27-11-2025 | 07:23
Donald Trump și omologul sud-african
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 de anul viitor pe care îl va găzdui la Miami, trecând la un nou nivel în ofensiva sa diplomatică împotriva acestei ţări, relatează AFP şi Reuters.

„Africa de Sud a arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, reluând acuzaţiile referitoare la o pretinsă persecuţie a fermierilor albi sud-africani.

Donald Trump a boicotat summitul G20 care tocmai a avut loc la Johannesburg şi care s-a desfăşurat fără nicio participare oficială americană. În aceste condiţii, preşedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a refuzat să transfere în mod oficial preşedinţia G20 următoarei ţări gazdă, adică Statelor Unite, aşa cum este obiceiul.

Guvernul sud-african este ţinta criticilor preşedintelui american de la revenirea sa la Casa Albă, în special în ceea ce priveşte un pretins „genocid” al afrikanerilor, descendenţii primilor colonişti europeni.

În luna mai, la Casa Albă, Donald Trump i-a întins o adevărată ambuscadă lui Cyril Ramaphosa, arătându-i un videoclip plin de erori care ar fi trebuit să dovedească acuzaţiile sale, respinse de Africa de Sud.

Donald Trump
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani

Summitul G20, un format care reuneşte cele mai importante 20 de economii mondiale, urmează să se desfăşoare în decembrie 2026 într-un complex de golf aparţinând familiei preşedintelui american, „Trump National Doral Miami”, în Florida, în sudul Statelor Unite.

Liderii Grupului celor 20 au adoptat sâmbătă o declaraţie referitoare la criza climatică şi la alte provocări globale, în ciuda obiecţiilor SUA, determinând Casa Albă să acuze Africa de Sud că foloseşte ca armă poziţia de lider al grupului pe care o deţine în acest an.

„La încheierea summitului G20, Africa de Sud a refuzat să predea preşedinţia G20 unui reprezentant senior al ambasadei noastre din SUA, care a participat la ceremonia de închidere”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. „Prin urmare, la indicaţia mea, Africa de Sud NU va primi o invitaţie la summitul G20 din 2026, care va fi găzduit anul viitor în marele oraş Miami, Florida”, a spus el.

viewscnt

