Cutremur puternic înregistrat miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit

Stiri externe
22-10-2025 | 07:39
seismograf
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în apropierea orașului San Jose, Provincia de San Jose, Costa Rica.

autor
Stirileprotv

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), cutremurul a avut loc marți, 21 octombrie 2025, la o adâncime de 31 km.

Magnitudinea exactă, epicentrul și adâncimea cutremurului ar putea fi revizuite în următoarele ore sau minute, pe măsură ce seismologii analizează datele și își rafinează calculele sau pe măsură ce alte agenții își publică rapoartele.

Pe baza datelor seismice preliminare, cutremurul ar fi trebuit să fie resimțit de aproape toată lumea din zona epicentrului. Este posibil să fi provocat pagube ușoare până la moderate.

Sursa: EMSC

Etichete: cutremur, magnitudine,

Dată publicare: 22-10-2025 07:39

