Cutremur puternic înregistrat miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), cutremurul a avut loc marți, 21 octombrie 2025, la o adâncime de 31 km.

Magnitudinea exactă, epicentrul și adâncimea cutremurului ar putea fi revizuite în următoarele ore sau minute, pe măsură ce seismologii analizează datele și își rafinează calculele sau pe măsură ce alte agenții își publică rapoartele.

Pe baza datelor seismice preliminare, cutremurul ar fi trebuit să fie resimțit de aproape toată lumea din zona epicentrului. Este posibil să fi provocat pagube ușoare până la moderate.

