Cum poți scăpa mai repede de grăsimea de pe burtă cu o simplă schimbare a stilului de viață

Dr. Tali Sharot spune că hormonul stresului, cortizolul, care afectează atât bărbații, cât și femeile, ajută la stocarea grăsimii în jurul abdomenului oamenilor ca „mecanism de supraviețuire”. „Stresul provoacă grăsime pe burtă care este foarte greu de dar jos”, a declarat ea pentru podcastul Diary of a CEO, scrie Daily Star.

„'Oh, m-am îngrășat puțin în jurul mijlocului', spun oamenii. 'Trebuie să fac ceva în privința asta. Așa că am început să mănânc mai puțin, am început să fac mai multe exerciții fizice și tot nu reușesc să o schimb'. Atunci aș explica că acesta este impactul cortizolului. Atâta timp cât încă mai scapi cortizol în plus, nimic nu se va schimba. Chiar dacă ai face mai multe exerciții fizice sau ai mânca mai bine, mai puțin, sau altfel, orice ar fi, nu ar schimba acea grăsime”.

Teoria este susținută de știință. Un studiu anterior realizat de Universitatea Yale pe 2.000 de persoane a constatat că stresul duce, de fapt, la apariția grăsimii abdominale.

Cortizolul poate avea, de asemenea, un efect asupra dietei, deoarece poate crea o nevoie incontrolabilă de a mânca.

Desigur, reducerea stresului, și evitarea persoanelor care radiază stres, nu este singurul remediu pentru grăsimea de pe burtă. NHS are o întreagă serie de sfaturi pentru a ajuta la pierderea în greutate, inclusiv să deveniți „activi” timp de 150 de minute pe săptămână.

De asemenea, ei sugerează să vă propuneți să mâncați de cinci ori pe zi și să schimbați băuturile zaharoase cu apă.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 27-09-2023 09:40