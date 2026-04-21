Escrocheriile cu locuri de muncă bazate pe AI sunt în plină expansiune. Infractorii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să le ofere bani, date personale sau ambele.

O tânără scrie că a fost păcălită de o „ofertă prea bună” după ce a primit un e-mail cu o oportunitate de job – un post de jurnalist într-o „echipă editorială de tehnologie și piețe din SUA”.

„Mi s-a spus că era o extindere confidențială și că nu fusese publicată. Intuiția îmi spunea că e ceva suspect, dar momentul era potrivit: căutam un nou loc de muncă, deoarece concediul de maternitate se apropia de final. Inițial, e-mailul părea legitim. Când am căutat persoana pe Google și LinkedIn, părea reală. Mesajul era personalizat și făcea referire la experiența mea profesională și la domeniile mele de expertiză”, scrie ea pentru The Guardian.

Tânăra poveștește că i s-au cerut informații despre CV-ul ei, așteptările salariale și preferințele de lucru (remote, hibrid sau la birou).

„În schimb, am primit o descriere de job detaliată. Era, într-adevăr, perfectă pentru mine. Prea perfectă – ca și cum cineva ar fi introdus CV-ul meu în ChatGPT și ar fi creat un job pe baza lui. Salariul oferit era mult peste așteptările mele. Până atunci eram destul de sigură că este o înșelătorie, dar nu înțelegeam schema. Apoi mi s-a spus că CV-ul meu „nu evidențiază suficient abilitățile de leadership” și că trebuie „îmbunătățit”. Dacă vreau, puteam fi pusă în legătură cu un specialist care să îl facă mai atractiv, contra cost. Atunci am înțeles”, mai scrie ea.

Escrocheriile de recrutare sunt în creștere

Pe fondul unei piețe a muncii dificile în Marea Britanie, escrocheriile de recrutare sunt în creștere. Infractorii folosesc promisiunea unor joburi false pentru a fura bani sau date personale (sau ambele).

Serviciul britanic de raportare a infracțiunilor cibernetice a raportat că a primit de peste două ori mai multe sesizări în 2024 față de 2022. O bancă mare a raportat o creștere de 237% a escrocheriilor de joburi, iar o altă instituție a spus că peste 10.000 de clienți au fost victime în 2025.

Experții spun că AI a făcut escrocheriile mult mai ușoare: „Poți rula o schemă de fraudă din orice colț al lumii. Este simplu, ai șanse mari de succes și șanse mici să fii prins.”

Cum funcționează escrocheriile

Există mai multe tipuri de fraude de recrutare.

Una dintre cele mai comune este „task scam”, care promite bani pentru activități online simple, precum like-uri pe TikTok sau recenzii de produse. Escrocii contactează victimele pe WhatsApp sau rețele sociale, promițând muncă remote și câștiguri rapide. Uneori plătesc sume mici la început pentru a câștiga încrederea victimei, apoi cer bani sub diverse pretexte, cum ar fi „taxe de retragere” sau „upgrade de cont”.

În alte cazuri, victimele ajung implicate în scheme de spălare de bani, transferând bani prin conturile lor.

Aceste escrocherii vizează mai ales tinerii și studenții, dar altele, mai sofisticate, vizează profesioniști cu experiență și sunt mult mai personalizate. Uneori, escrocii se dau drept recrutori reali, clonând profiluri de LinkedIn.

După ce atrag candidatul, cer bani sub diverse pretexte: îmbunătățirea CV-ului, training, echipamente sau costuri de deplasare. Există chiar cazuri în care victimele sunt taxate pentru „verificări de antecedente” false sau pentru vize.

„Au fost cazuri în care interviul în sine a fost o escrocherie”, spune un expert. „Ești pus să suni la un număr cu tarif premium și practic plătești pentru interviu.”

De ce au succes

Chiar dacă nu se pierd bani direct, aceste escrocherii pot duce la furt de identitate. Escrocii pot obține date bancare, pot deschide credite în numele victimei sau pot compromite conturi bancare.

Mesajele sunt profesioniste și personalizate. Textul sunt bine scrise și pare că persoana cunoaște profilul victimei.

Acum câțiva ani, astfel de fraude erau ușor de depistat din cauza greșelilor de gramatică. „Dar acum sunt mult mai inteligente”, spun experții. AI permite infractorilor să creeze mesaje mai rapid, mai relevante și mult mai credibile.

O femeie din SUA, aflată în dificultăți financiare după ce și-a pierdut jobul, a fost păcălită de o ofertă similară. I s-a spus să își îmbunătățească CV-ul contra cost. Deși a simțit că ceva nu e în regulă, presiunea a fost prea mare. După ce a pierdut bani, a simțit rușine: „Cum am putut fi atât de naivă?”

Cum te poți proteja