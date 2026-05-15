Conferința de presă, desfășurată la Clubul Diplomatic din București, a reunit reprezentanți ai mediului medical, parteneri, influenceri, jurnaliști și susținători ai Fundației Renașterea.

În cadrul conferinței a fost subliniată importanța prevenției și a accesului la diagnosticare precoce, în contextul în care cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei, iar România continuă să se confrunte cu un număr ridicat de cazuri diagnosticate în stadii avansate.

„Anul acesta, pentru noi, are o încărcătură aparte. Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate. Sunt 25 de ani în care am învățat că prevenția poate salva vieți, în care am încercat să transformăm frica în curaj, necunoscutul în informație și diagnosticul într-o șansă la viață. Când am început, în anul 2001, vorbeam foarte puțin despre cancerul de sân și cancerul de col uterin. Accesul la investigații era limitat, iar multe femei ajungeau la medic mult prea târziu. În toți acești ani, Fundația Renașterea a construit programe concrete, servicii reale și campanii care au ajuns direct la oameni. Am înțeles foarte repede că nu este suficient să spunem femeilor „mergeți la control”, dacă acel control este la sute de kilometri distanță sau dacă nu și-l permit.” - Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Dr. Adrian Hanna, medic primar chirurgie generală - senologie, Directorul Medical al Spitalului Sfânta Maria din București și colaborator al Centrului de Excelență al Fundației Renașterea, prezent la eveniment, a atras atenția asupra rolului esențial al screeningului și controalelor regulate: „Depistarea precoce face diferența dintre un tratament simplu și o luptă dificilă cu boala. În foarte multe cazuri, cancerul de sân poate fi tratat cu succes dacă este descoperit la timp. Din păcate, multe femei ajung încă târziu la medic, iar accesul la investigații în anumite zone ale țării rămâne limitat. De aceea, astfel de inițiative sunt vitale.”

Fundația Renașterea a prezentat și o parte din rezultatele programelor sale din ultimii ani. Prin intermediul Unităților Medicale Mobile și al Centrului Medical de Excelență, peste 42.700 de teste medicale gratuite (mamografii și teste Babeș-Papanicolau) au fost oferite femeilor din comunități vulnerabile.

Unitățile mobile, achiziționate cu ajutorul sponsorilor și prin fondurile strânse în cadrul evenimentelor caritabile organizate de Fundația Renașterea, reprezintă unele dintre cele mai importante proiecte dezvoltate în cei 25 de ani de activitate. Cele două unități mobile, cu o valoare de peste 400.000 de euro, au făcut posibil accesul la investigații gratuite pentru mii de femei din mediul rural și din zone unde serviciile medicale sunt greu accesibile.

Astfel, în 2025, Race for the Cure România a reunit peste 6.000 de participanți, iar fondurile strânse au contribuit direct la continuarea programelor de prevenție și depistare precoce. În ultimul an au fost realizate gratuit 1.045 de mamografii digitale cu tomosinteză, 828 de teste Babeș-Papanicolau și 486 de ecografii.

Evenimentul a fost urmat de tradiționalul Pink Nic, întâlnirea anuală dedicată promovării prevenției și solidarității, la care au participat numeroase personalități publice și creatori de conținut implicați în susținerea cauzei.

Printre persoanele publice care au fost prezente s-au numărat: Andreea Esca, Mihaela Geoană, Cristiana Copos, Amalia Năstase, Iuliana Tudor, Sabina Iosub, Amalia Enache, Alexia Eram, Denisa Filcea, Ionela Năstase, Magda Pălimariu, Andreea Remețan, Teodora Stoica, Ana Maria Brânză, Giulia Anghelescu și Dana Rogoz, Teodora Antonescu, Ioana Chereji, Ramona Dumitrescu, Loredana Iordache.

Acestea au luat parte și la un atelier special de pictură pe încălțăminte, susținut de GRAURE – primul sneaker artist din România, care a creat pentru Race for the Cure un design simbolic, inspirat de ideea de grijă, solidaritate și prevenție. Prin elementele artistice în nuanțe de roz și mesajele dedicate sănătății femeii, creația sa transformă fiecare pas într-un gest de susținere pentru femeile care luptă cu cancerul și pentru importanța diagnosticării la timp.

Pe 23 mai, impactul fiecărei participări este concret: două înscrieri la cursă înseamnă un test Babeș-Papanicolau GRATUIT pentru o femeie dintr-o zonă vulnerabilă, iar șase înscrieri echivalează cu o mamografie digitală gratuită.

„Vedem în fiecare an că fiecare înscriere se transformă în fapte. Fiecare pas contează și poate însemna șansa la viață pentru o femeie care are nevoie de ajutor. De aceea, ne dorim ca anul acesta să fim și mai mulți la Race for the Cure România”, a mai declarat Mihaela Geoană.

Ediția din acest an propune un program dedicat întregii familii, care îmbină mișcarea cu momentele de bucurie: curse de alergare și plimbare pe traseul de 5 km, moment simbolic dedicat supraviețuitoarelor, activități pentru copii, tombole cu premii și tradiționala ceremonie a baloanelor roz.

Taxa de înscriere este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii (sub 18 ani).

Înscrierile se fac pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro.

Fiecare participant va primi un kit de participare care include tricou oficial, număr de concurs, apă și medalie la finalul cursei, precum și acces la Tombola Renașterea.

Kiturile pot fi ridicate de la sediul Fundației Renașterea (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București), în perioada 15 – 22 mai 2026, între orele 10:00 – 18:00, sau pot fi livrate prin curier (costul transportului este suportat de destinatar).

Traseul cursei din acest an este:

• 5 km (alergare/plimbare): Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Kiseleff – Finish

Cursa nu este competitivă, sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz.

Programul evenimentului: 08:00 - 09:30 – Înscriere / Ridicarea kiturilor

09:15 - 09:25 – Sesiune de încălzire 1

09:30 - 09:40 – Sesiune de încălzire 2

10:00 – START ALERGARE 5 KM

10:05 – START PLIMBARE ROZ 1 KM pentru învingătoare

10:10 – START PLIMBARE 5 KM

09:00 - 12:00 – Activități pentru adulți și copii

11:00 - 11:15 – Ceremonia de premiere a echipelor

11:30 - 11:45 – Tombola Renașterea și Tombola Supraviețuitoarelor

11:45 - 12:00 – Ceremonia baloanelor roz

Race for the Cure

Race for the Cure reprezintă cel mai important eveniment global de conștientizare, educare și strângere de fonduri pentru cancerul de sân. Inaugurată în anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursă cu 800 de participanți în Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1,6 milioane de participanți în întreaga lume.

Pentru Fundația Renașterea, acest eveniment reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că cel mai bun tratament este prevenția, iar informarea corectă, sportul și optimismul sunt rețeta propriei noastre sănătăți. Primele nouă ediții ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 28.100 de persoane, dintre care peste 500 învingătoare în lupta cu cancerul.