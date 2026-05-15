Companiile aeriene low-cost Wizz Air și Ryanair, cele mai folosite de românii care zboară cu avionul, au anunțat că mai au kerosen pentru avioanele lor până în luna iulie, scrie Hirado. În aceeași situație se află și nemții de la Lufthansa, arată sursa citată, potrivit căreia șefii companiilor au ieșit să spună acest lucru pentru a-i liniști pe europenii care vor să zboare în concediile din vara aceasta.

Directorii Wizz Air, Ryanair și Lufthansa susțin că sursele lor alternative de aprovizionare și rezervele de kerosen acumulate anterior vor asigura buna desfășurare a zborurilor cel puțin până la mijlocul lunii iulie. Analiștii din industrie și comercianții avertizează însă că, dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, ar putea apărea probleme grave de aprovizionare pe termen lung.

Deocamdată, companiile aeriene, aeroporturile și operatorii turistici europeni rămân optimiști în ceea ce privește aprovizionarea cu kerosen, chiar dacă sectorul aviatic se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii, prețul combustibilului aproape dublându-se din cauza războiului din Iran și a blocadei Strâmtorii Hormuz.

Analiștii spun că actorii din industrie și liderii regionali încearcă să atenueze temerile legate de întreruperile în aprovizionare, atât pentru a liniști călătorii înainte de sezonul estival de vârf, cât și pentru a proteja rezervările într-o perioadă crucială pentru aducerea de venituri.

Stocurile de kerosen din zona Amsterdam, aproape de limita istorică

Optimismul din sectorul aviației contrastează însă puternic cu avertismentele pesimiste ale traderilor. Aproximativ o cincime din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Hormuz, care a fost practic închisă transportului maritim din cauza conflictului în curs, cu blocade impuse de Iran și Statele Unite. Regiunea Golfului Persic furnizează aproximativ un sfert din kerosenul Europei.

„Întotdeauna există cei care prevăd că vom rămâne fără combustibil, dar momentan nu există niciun semn în acest sens. Dezbaterea despre combustibil pare oarecum artificială. Nu ne așteptăm la o penurie în următoarele săptămâni și nu văd nicio consecință pentru sezonul estival, în afară de creșterile de prețuri”, a declarat Sebastian Ebel, CEO al TUI, după prezentarea raportului preliminar al agenției de turism.

Între timp, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a avertizat că este puțin probabil ca oferta globală de petrol să satisfacă pe deplin cererea în acest an, deoarece conflictul are un impact grav asupra producției din Orientul Mijlociu. Stocurile de kerosen din mai multe regiuni europene, inclusiv regiunea Amsterdam-Rotterdam-Anvers, sunt aproape de minimele istorice, conform datelor de piață LSEG Workspace.

Cu toate acestea, directorii companiilor aeriene încearcă să creeze o imagine liniștitoare în ciuda crizei. Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a declarat că aprovizionarea cu combustibil a companiei este asigurată cel puțin până la începutul verii.

„Aprovizionarea și livrările vor fi suficiente până la mijlocul lunii iulie, dar după aceea situația este mult mai incertă”, a declarat Carsten Spohr, adăugând că aproximativ un sfert din necesarul obișnuit de kerosen al grupului provenea din regiunea Golfului Persic. Jumătate din acesta a fost înlocuit cu combustibil din alte surse, în timp ce restul a fost acoperit de rezerve.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Reuters la sfârșitul lunii aprilie că riscul întreruperilor de aprovizionare este în scădere. Analiștii spun că, până acum, companiile aeriene au reușit să se aprovizioneze cu kerosen din surse alternative, cum ar fi Statele Unite și Nigeria, deși la un preț semnificativ mai mare.

„Nu cred că vom rămâne fără combustibil”, a declarat József Váradi, directorul general al Wizz Air. El a reamintit că prețul kerosenului se apropie deja de 1.400 de dolari pe tonă, aproape dublu față de nivelul de dinainte de război. Șeful Wizz Air a mai spus că acest lucru în sine încurajează furnizorii să găsească noi soluții: „Oferă suficient spațiu pentru creativitate”.

Europa se pregătește pentru vacanța de vară cu rezervele strânse de kerosen

Panica produsă de deficitul de kerosen a determinat deja operatorii aeroporturilor să acumuleze rezerve semnificative. Stocurile de combustibil pentru avioane au crescut cu peste 60% în aprilie, potrivit companiei de tehnologie pentru combustibili pentru aviație i6 Group. Decizia a atenuat parțial îngrijorările care crescuseră după ce mai multe aeroporturi italiene au raportat lipsuri de aprovizionare.

„Nu vedem nicio perturbare a aprovizionării pe termen scurt”, a declarat Gary McLean, directorul executiv al Aeroportului Dublin, adăugând că nu există îngrijorări majore cu privire la perioada estivală.

Analiștii spun că o comunicare liniștitoare este, de asemenea, cel mai bun instrument pentru prevenirea anulării biletelor.

„Vara este cea mai importantă perioadă de venituri pentru companiile aeriene, așa că acestea sunt, în mod firesc, dornice să asigure pasagerii că rezervările lor nu sunt în pericol”, a declarat analistul independent în domeniul aviației John Strickland.

Și factorii de decizie europeni vorbesc despre un optimism prudent. „Pe termen scurt, nu ne așteptăm la probleme grave de securitate a aprovizionării. Cu toate acestea, pe termen lung, nu pot fi excluse dificultățile de securitate a aprovizionării. Acest lucru depinde, desigur, în mare măsură de modul în care evoluează situația din Orientul Mijlociu”, a declarat Dan Jorgensen, comisarul pentru energie al Uniunii Europene.