"Acest lucru dovedeşte şi mai mult dorinţa Europei pentru o militarizare şi o 'nuclearizare' mai mare, în ceea ce priveşte armele nucleare, ceea ce nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea continentului european", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto articol), în briefingul său telefonic zilnic.

El a recunoscut că nu cunoaşte toate detaliile problemei şi că Kremlinul aşteaptă să afle "ce arme sunt implicate în mod specific" şi la ce ţări se face referire.

Peskov a făcut aceste comentarii după o relatare a publicaţiei Politico privind planurile preşedintelui francez Emmanuel Macron şi ale premierului polonez Donald Tusk de a desfăşura astfel de exerciţii comune.

Luni, ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat că, dacă Statele Unite sau alte ţări încalcă moratoriul asupra testelor nucleare, Rusia va răspunde în mod corespunzător.

Această poziţie se bazează "pe declaraţiile Washingtonului despre o posibilă reluare a testelor nucleare la scară largă, cu consecinţe fatale pentru Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare", a explicat Riabkov.

Tratatul New START, semnat între Rusia şi Statele Unite, care limita numărul de încărcături nucleare stocate de ambele ţări, a expirat la începutul lunii februarie.

Deşi Moscova a cerut Washingtonului să prelungească menţinerea acestor limite pentru încă un an, fără a reînnoi tratatul, Casa Albă nu a făcut niciun pas în această direcţie.

Preşedintele american Donald Trump doreşte ca China - care, se pare, deţine deja peste 500 de încărcături nucleare - să participe la următoarele negocieri de dezarmare, în timp ce Moscova, la rândul său, cere includerea Franţei şi a Regatului Unit într-un viitor tratat.