„Dacă ne uităm la ce se întâmplă pe pieţele financiare, vom vedea că, la deschidere, Bursa a scăzut cu peste 2% (la 12:30 - n.r.), iar randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au crescut, în ultima perioadă, cu aproximativ 50 de puncte de bază. Evoluţiile sunt abia la început şi mai pot apărea ştiri care să mişte preţurile în continuare. Investitorii văd turbulenţe şi şi-au redus o parte din poziţii probabil. Deocamdată impactul asupra pieţei este moderat, însă este negativ”, a explicat Adrian Codirlaşu, conform Agerpres.

El a menţionat că, pe termen lung, ar trebui să acordăm atenţie evoluţiei randamentelor la titlurile de stat pe 10 ani deoarece ele reflecta anticipaţiile atât a investitorilor romani cât şi străini, iar problema principala a economiei româneşti este deficitul bugetar, care va trebui finanţat.

„Iarăşi foarte important. Noi depindem extrem de mult de banii europeni. Asta spun şi agenţiile de rating, că sunt esenţiali pentru a ne finanţa dezechilibrele şi astfel a ne menţine în categoria de rating investment grade. Capacitatea de a lua banii europeni este esenţială pentru a ne putea finanţa deficitele gemene, ambele în teritoriu de nesustenabilitate, şi de a nu intra într-o criză financiară”, a mai spus Adrian Codirlaşu.

De asemenea, preşedintele CFA România a precizat că un alt indicator important, cursul de schimb, este stabil în acest moment.