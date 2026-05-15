Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au anunţat, vineri, că bărbatul, care are 37 de ani, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie.

Conform procurorilor, bărbatul locuia cu iubita sa de 36 de ani, pe care ar fi rănit-o prin bătăi.

De exemplu, într-o răbufnire ar fi folosit fierul de călcat încins, pentru a o arde pe picioare. Şase leziuni i-a provocat în acest fel.

"I-a cauzat mai multe arsuri concubinei sale, la nivelul ambelor membre inferioare, cu un fier de călcat încălzit la temperaturi ridicate, ceea ce a condus la crearea unui prejudiciu estetic grav şi permanent la nivelul membrelor inferioare ale persoanei vătămate, respectiv la existenţa mai multor leziuni cicatriciale postarsură de dimensiuni mari, permanente", se arată într-un comunicat transmis de Parchet.

În altă zi, agentul de pază s-ar fi drogat şi ar fi folosit bastonul telescopic din doare pentru a-şi bate iubita.

"Pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de substanţe psihoactive, a lovit-o cu pumnul, picioarele şi cu un baston telescopic în zona capului şi a membrelor, pe concubina sa, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 4-6 zile de îngrijiri medicale", se mai arată în comunicat.

Şefii agentului l-au concediat după ce au aflat că este cercetat pentru aceste violenţe, au declarat, pentru AGERPRES, surse din rândul anchetatorilor.