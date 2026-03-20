Cum arată cea mai lungă scară rulantă din lume. Are 905 metri și urcă 242 metri, cât un zgârie-nori cu 80 de etaje. FOTO

Un impresionant sistem de transport vertical a început să funcționeze în regim de test în comitatul Wushan din China, reducând timpul de deplasare între secțiunile superioare și inferioare ale Goddess Avenue de la o oră la doar 20 de minute.

Sistemul Wushan Goddess Escalator cuprinde 21 de scări rulante, opt lifturi și patru trotuare rulante, pe o lungime de aproximativ 905 metri. Cu o diferență de nivel de 242 de metri – echivalentul unui zgârie-nori cu 80 de etaje – acesta depășește provocările terenului montan abrupt, relatează The Standard. Depășind lungimea faimoasei scări rulante Crown din Chongqing, sistemul leagă noduri urbane importante, inclusiv drumuri de pe malul râului, muzee, spitale și școli, printr-o rețea tridimensională de transport. Autoritățile locale subliniază că traseul oferă priveliști inedite asupra Cheilor Wu și Cheilor celor Trei Defilee.

În timpul testelor, călătorii au plătit doar 3 yuani (aproximativ 40 de cenți) în timp ce oficialii monitorizează performanța pentru a stabili un tarif permanent. Design unic, adaptat terenului montan Ceea ce face sistemul cu adevărat unic este designul său care se mulează pe munte, combinând lifturi și trotuare rulante care urmează conturul natural al peisajului, în loc să taie direct panta stâncoasă.

Este proiectat să reziste terenului abrupt și vremii aspre din Chongqing, fiind conceput special pentru traficul pietonal intens local. Întregul sistem are fațade transparente din sticlă, oferind priveliști spectaculoase pentru turiști și localnici, potrivit Interesting Engineering. Chongqing, cunoscut și sub numele de „Orașul Munților”, este unul dintre cele mai spectaculoase și complexe orașe din China. Renumit pentru verticalitatea sa extremă, orașul nu funcționează pe un plan plat – trenurile trec prin clădiri de apartamente și stații de metrou mai adânci decât unele buncăre.

