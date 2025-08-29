Numărul șomerilor e în scădere, iar economia americană a accelerat în trimestrul II, în ciuda taxelor impuse de Trump

PIB-ul SUA a crescut cu 3,3% valoare anuală, peste estimările inițiale, dar tarifele vamale continuă să afecteze perspectivele companiilor.

Economia Statelor Unite a înregistrat o creștere mai robustă decât estimările inițiale în trimestrul al doilea al anului, impulsionată în principal de investițiile companiilor în proprietate intelectuală, inclusiv tehnologiile de inteligență artificială, potrivit datelor revizuite publicate de Departamentul Comerțului american.

PIB-ul SUA a avansat cu 3,3% în ritm anualizat, depășind atât creșterea de 3% raportată inițial, cât și așteptările economiștilor, care anticipau o expansiune de 3,1%. Rezultatul reflectă reziliența economiei americane în fața provocărilor generate de politicile comerciale protecționiste, transmite news.ro.

Investițiile în AI, motorul principal al creșterii

Unul dintre factorii cheie ai accelerării economice l-au reprezentat cheltuielile pentru produse de proprietate intelectuală, inclusiv inteligența artificială, care au avansat cu aproape 13%, dublu față de estimările anterioare. Această dinamică subliniază rolul crescând al tehnologiilor avansate în susținerea activității economice americane.

Consumul privat, considerat principalul motor al economiei SUA, a fost ajustat în sus la 1,6%, în timp ce investițiile în echipamente au înregistrat o creștere de 7,4%, ambele indicatori fiind revizuiți pozitiv față de datele inițiale.

Pe segmentul forței de muncă, datele prezintă un tablou amestecat. Numărul cererilor inițiale pentru ajutor de șomaj a scăzut săptămâna trecută cu 5.000, ajungând la 229.000, însă indicatorii arată o încetinire a angajărilor, în contextul presiunilor exercitate de tarifele vamale asupra companiilor.

Analiștii estimează că rata șomajului ar putea urca ușor în august, la 4,3% de la 4,2% înregistrat în iulie, reflectând prudența crescândă a angajatorilor în contextul incertitudinilor comerciale.

Fed pregătește reducerea dobânzilor

Deși profiturile corporative și-au revenit în trimestrul al doilea, analiștii avertizează că politicile protecționiste ale administrației Trump continuă să afecteze performanța companiilor americane. Taxele vamale, ridicate la cel mai înalt nivel din ultimul secol, exercită presiuni asupra unor giganti industriali precum Caterpillar, General Motors sau Abercrombie & Fitch.

Aceste măsuri comerciale creează provocări suplimentare pentru companiile americane, care trebuie să se descurce într-un mediu de afaceri tot mai complex, cu costuri crescute pentru importuri și lanțuri de aprovizionare perturbate.

În acest context mixt, Rezerva Federală este așteptată să reducă dobânda de politică monetară la reuniunea din septembrie, în încercarea de a contracara riscurile emergente de pe piața muncii. Decizia vine chiar dacă inflația rămâne o preocupare pentru autoritățile monetare americane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













