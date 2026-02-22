Pensionarul obişnuia să ia bucăţi de Parmigiano, Grana Padano și alte brânzeturi scumpe, mușcând vârful și punând restul înapoi în frigidere ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, relatează ilfattoquotidiano.it.

Angajații magazinului, sesizând pierderi estimate între zece și cincisprezece euro pe bucată, au început investigațiile. Așa se face că, într-o după-amiază, bărbatul a fost prins în flagrant lângă raionul de lactate, mușcând o altă bucată de brânză.

Fiind luat la întrebări, el a scos portofelul și a plătit pentru prima dată brânza consumată.

În unele cazuri, degustătorul reușise să consume peste trei sute de grame de brânză pe loc.

Deși pagubele totale nu pot fi calculate cu exactitate, personalul speră că, odată identificat vinovatul, nu va mai trebui să facă față unor astfel de situații.