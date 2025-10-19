Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO

Un polițist din Texas a salvat viața unei tinere de 21 de ani, rămasă blocată într-un autoturism care luase foc.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Totul s-a petrecut după ce fata s-a urcat băută la volan și a lovit cu mașina un parapet de beton.

Polițistul era în patrulare și a surprins accidentul cu camera de bord. Impactul a fost atât de puternic, încât vehiculul a izbucnit rapid în flăcări.

Omul legii a reușit să o tragă afară pe șoferiță, chiar înainte că focul să cuprindă complet habitaclul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













