Conflictul din Iran a prilejuit renașterea unor războinici legendari, dar care nu se mai afirmaseră din Antichitate. Surprinzător pentru mulți, Grecia a devenit peste noapte o mare putere militară, capabilă să asigure, concomitent, pe lângă propria protecție, sprijin armat concret pentru vecini precum Cipru sau Bulgaria, să ofere Arabiei Saudite sistemul Patriot care a respins rachetele iraniene și să patruleze în Marea Roșie pentru a-i ține departe pe teroriștii houthi.

Grecia și-a extins implicarea regională în apărarea aeriană inclusiv prin măsuri legate de protejarea spațiului aerian bulgar, pe fondul tensiunilor sporite din Orientul Mijlociu extins, în urma atacurilor care au implicat SUA, Israel și Iran, scrie Novinite.

Atena a desfășurat astfel un sistem de rachete Patriot și două avioane F-16 în nordul Greciei, la cererea Bulgariei, pe măsură ce îngrijorările cu privire la potențialele amenințări de propagare în Balcani au crescut.

Mediul de securitate este descris ca fiind din ce în ce mai volatil, cu rachete balistice interceptate în timp ce se îndreptau spre Turcia și un atac cu drone asupra bazei britanice Akrotiri din Cipru. Aceste evoluții au fost interpretate ca parte a unui model mai larg de risc regional, determinând membrii NATO să reevalueze coordonarea și pregătirea pentru apărarea aeriană.

Sistemul grec Patriot a anihilat rachetele trase de Iran spre Arabia Saudită

Dincolo de protejarea Bulgariei vecine, Grecia este, de asemenea, implicată în angajamente mai ample în domeniul apărării. Responsabilitatea sa în ceea ce privește spațiul aerian pentru Macedonia de Nord continuă în cadrul acordurilor NATO, în timp ce o baterie Patriot greacă este poziționată în Arabia Saudită din 2021. Rapoartele oficiale indică faptul că acest sistem a fost recent angajat în interceptarea rachetelor balistice iraniene în timpul atacurilor din regiunea Golfului.

Capacitățile de apărare grecești au fost, de asemenea, desfășurate în operațiuni maritime, inclusiv misiuni UE în Marea Roșie, menite să contracareze amenințările cu drone din partea forțelor Houthi. Sistemul antidronă Centaur, dezvoltat pe plan intern, a fost utilizat pe platforme navale, inclusiv pe fregate care operează în regiune și pe desfășurări conectate la Cipru în urma solicitărilor de securitate legate de escaladarea riscurilor conflictuale.

În centrul evoluției posturii de apărare a Greciei se află un program de modernizare la scară largă, aprobat de Consiliul Guvernamental pentru Politică Externă și Apărare, evaluat la aproximativ 5 miliarde de euro. O componentă cheie este rețeaua de apărare multistrat „Scutul lui Ahile”, concepută pentru a integra protecția aeriană, antirachetă și antidronă, estimările plasând costul său la aproximativ 3 miliarde de euro.

Sistemul Centauros, deja testat în condiții operaționale, folosește metode de război electronic pentru a perturba navigația și comunicațiile cu drone, forțând dronele ostile să aterizeze, să se întoarcă sau să se prăbușească. Acesta a fost integrat cu sisteme precum BARAK-MX al Israelului, permițând capacități combinate de interceptare electronică și cinetică sub structuri de comandă unificate.

Grecia combină un sistem terestru redutabil cu una dintre cele mai puternice forțe aeriene din NATO, de 200 de avioane de luptă

O parte semnificativă a transformării apărării Greciei se bazează pe cooperarea cu Israelul. Un acord bilateral așteptat în lunile următoare este preconizat să acopere producția și achizițiile comune, participarea industriei grecești fiind planificată la aproximativ un sfert din cota de muncă. Livrările de noi sisteme sunt așteptate în termen de 12 până la 18 luni de la finalizare.

Printre sistemele aflate în discuție se numără rachetele de apărare aeriană cu rază scurtă și medie de acțiune SPYDER, destinate să înlocuiască sistemele Osa și Tor din epoca sovietică, David’s Sling pentru interceptarea rachetelor balistice și cu rază lungă de acțiune și Barak MX, un sistem multistrat menit să înlocuiască bateriile Hawk mai vechi. Sunt incluse și radare avansate EL/M-2084, capabile să urmărească un număr mare de ținte aeriene, alături de o rețea de comandă și control C4I care va fi dezvoltată cu participarea industriei grecești.

Apărarea aeriană grecească actuală se bazează încă pe un amestec de sisteme Patriot americane, baterii S-300 din epoca sovietică achiziționate prin acorduri comune cu Cipru, sisteme Hawk, precum și platforme Tor, Osa și Stinger, completate de variante interne ASRAD Hellas și artilerie antiaeriană. Menținerea sistemelor de origine sovietică a devenit din ce în ce mai dificilă din cauza constrângerilor de aprovizionare legate de sancțiuni.

Alături de sistemele terestre, Grecia menține una dintre cele mai puternice forțe aeriene din NATO și UE, cu aproximativ 200 de avioane de luptă. Flota este în curs de modernizare prin achiziționarea de avioane Rafale, modernizarea avioanelor F-16 și achiziționarea planificată de avioane de luptă F-35 de a cincea generație.

În timpul discuțiilor recente de la Sofia, ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a subliniat importanța cooperării dintre Grecia și Bulgaria în inovarea în apărare, argumentând că o coordonare mai strânsă între ecosistemele lor industriale și tehnologice ar aduce beneficii ambelor țări și cadrului european mai larg de securitate. Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zapryanov, a remarcat, de asemenea, că există un potențial semnificativ pentru extinderea activității comune în domeniul inovării militare.