Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării vecine Bulgariei, la cererea acesteia, a declarat vineri ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, transmit ANA şi Reuters.

”În urma unei solicitări a părţii bulgare, am putut să informez astăzi că Grecia va furniza mijloace şi personal pentru protejarea Bulgariei”, a afirmat Dendias, în urma celei mai recente comunicări cu omologul său bulgar, Atanas Zaprianov.

”Mai precis, în urma deciziei Consiliului guvernamental de securitate naţională, o baterie de rachete Patriot va fi transferată, în următoarele câteva ore, într-o zonă corespunzătoare, în partea de nord a Greciei, pentru acoperirea antibalistică a unei mari părţi a teritoriului Bulgariei”, a adăugat ministrul.

”De asemenea, două avioane F-16 sunt în curs de relocare către un aeroport din nordul Greciei, cu misiunea exclusivă de a furniza acoperire suplimentară Bulgariei”, a mai indicat el, precizând că, ”pentru o coordonare eficientă, doi ofiţeri seniori ai forţelor aeriene elene vor fi transferaţi la Centrul de operaţiuni al forţelor armate bulgare de la Sofia”.

Nave de război și avioane de vânătoare trimise de urgență în Cipru

”Doresc să subliniez că măsurile anunţate au fost luate la solicitarea Bulgariei, stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi ele nu afectează câtuşi de puţin capacitatea de a oferi protecţia antibalistică teritoriului Greciei”, a afirmat Dendias.

”De asemenea, săptămâna viitoare, la invitaţia omologului meu bulgar, voi vizita Sofia”, a adăugat ministrul grec.

Anterior, Grecia a trimis de urgență două nave de război și două avioane de vânătoare F-16 în Cipru, țara vecină care nu este membră NATO și a căzut victimă atacurilor Iranului. Teheran a lovit o bază militară britanică de la Akrotiri, mai multe drone fiind ulterior doborâte.

”În urma atacurilor neprovocate asupra teritoriului Ciprului, Grecia va contribui în toate modurile posibile la apărarea Republicii Cipru, pentru a face faţă ameninţărilor şi acţiunilor ilegale care au loc pe teritoriul său”, a anunțat pe 2 februarie Nikos Dendias, ministrul grec al Apărării.