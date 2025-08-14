Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, unul dintre principalii furnizori de propagandă ai Kremlinului.

„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11:30 (22:30 ora Moscovei - n.r.) cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”, a spus diplomatul. „Această conversaţie va avea loc în format faţă în faţă, desigur, cu participarea interpreţilor”, a adăugat Uşakov.

Preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump vor discuta despre „potenţialul uriaş neexploatat” al relaţiilor economice dintre Rusia şi SUA, precum şi despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

El a mai spus că apoi delegaţiile din cele două ţări se vor întâlni, iar la final preşedinţii vor susţine o conferinţă de presă comună, potrivit News.ro.

Între timp, departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizație prin care sunt suspendate temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează joi dpa.

Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) al Trezoreriei a menționat că suspendarea se va aplica doar acelor tranzacții care 'sunt în mod obișnuit necesare pentru participarea sau susținerea întâlnirilor din statul Alaska între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Federației Ruse'.

Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august, a precizat OFAC.

Washingtonul a impus o gamă largă de sancțiuni oficialilor și companiilor ruse în ultimii ani, în principal din cauza războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Aceste măsuri ar fi putut împiedica deplasările în Alaska pentru cei implicați în discuții, explică dpa.

OFAC a mai notat că nu vor fi deblocate active supuse sancțiunilor și nici nu a specificat la ce persoane sau entități se referă suspendarea, notează Agerpres.

