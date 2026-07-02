Preşedintele ucrainean indicase cu o zi înainte, de la Dublin, că se întoarce imediat la Kiev în urma unor informaţii despre un nou atac al Rusiei în pregătire.

"Ştim că (Vladimir) Putin pregăteşte acest atac masiv împotriva Ucrainei de ceva timp deja", a declarat el, făcând apel la ucraineni să "îşi dubleze prudenţa pentru a se proteja", în timpul unei conferinţe de presă în Irlanda, miercuri.

"În cursul nopţii, inamicul a lansat din nou un atac masiv împotriva regiunii Kiev, utilizând drone de atac, rachete balistice şi rachete de croazieră", a declarat joi dimineaţă pe Telegram Mikola Kalaşnik, responsabilul administraţiei militare a regiunii Kiev, precizând că cinci cartiere au fost lovite.

Jurnalişti ai AFP au auzit explozii în timpul mai multor serii de atacuri care au durat câteva ore.

Un nor de fum s-a ridicat după o explozie în centrul capitalei ucrainene, urmat de flăcări şi resturi arzânde, potrivit unui jurnalist prezent la Kiev. Pompierii şi ambulanţele au sosit rapid la faţa locului.

Katerina Koval, o locuitoare din Kiev, a explicat pentru AFP că pierduse obiceiul de a se refugia sistematic în adăposturi. "Dar după ultimele atacuri, am decis să merg acolo pentru că au fost pur şi simplu prea multe lovituri asupra unor situri civile în timpul atacului recent", a subliniat ea, refugiată în metroul capitalei.

"Desigur, situaţia se poate înrăutăţi oricând, dar nu cred că ne pot intimida", a observat Katerina Kuşeriava, o doctoriţă care locuieşte în Kiev.

"Până în prezent, numărul răniţilor în atac a crescut la 16. Din păcate, două persoane au murit", a anunţat responsabilul administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko.

El a precizat că 28 de situri au fost lovite de atacuri, "în principal clădiri rezidenţiale şi infrastructuri civile".

Primarul oraşului, Vitali Kliciko, a indicat că loviturile au avariat o clădire din centrul capitalei care adăpostea o staţie de ambulanţă.

"Cinci lucrători din domeniul sănătăţii au fost răniţi în cartierul Şevcenkivski. Unul dintre ei, un ambulanţier, este în stare critică", a detaliat el pe Telegram.

"Acoperişul unei clădiri rezidenţiale de mare înălţime este în flăcări" într-un alt cartier, în timp ce mai multe persoane sunt blocate într-o altă clădire avariată de nouă etaje, a adăugat primarul.

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, capitala este în mod regulat ţinta unor atacuri aeriene ucigaşe şi uneori masive.

Pe 2 iunie, un atac rus masiv, efectuat cu 656 de drone şi 73 de rachete, a făcut 23 de morţi, dintre care 16 la Dnipro (centru-est) şi şapte la Kiev, unde în jur de 50 de persoane au fost de asemenea rănite, conform autorităţilor.

Kievul, la rândul său, şi-a intensificat în ultimele luni loviturile asupra Rusiei şi a teritoriilor ocupate de Moscova, în timp ce negocierile sub mediere americană pentru a pune capăt războiului sunt în impas.

Pe 18 iunie, un atac ucrainean masiv a făcut 17 răniţi şi a lovit o rafinărie majoră din Moscova, provocând explozii şi un incendiu spectaculos.