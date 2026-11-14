Printre micile plăceri ale vieții sale, un loc special îl ocupă pralinele din ciocolată neagră, relatează BLIC.

Pratezi a devenit cunoscută publicului larg după apariția sa la Festivalul de la Sanremo, unde și-a amintit de prima dată când a votat, la referendumul istoric din Italia, din 1946.

Astăzi, atrage atenția prin povestea vieții sale la o vârstă înaintată, în care încă există loc pentru muzică, artă și interesul față de lumea din jur.

Doarme mult, dar are timp pentru activitățile preferate

Đana a dezvăluit că își petrece o mare parte din zi odihnindu-se.

„Dorm 14 ore pe zi și ador pralinele din ciocolată neagră”, a povestit ea.

După cum a explicat, merge la culcare în jurul orei 22:30 și se trezește în jurul orei 13:00. Acesta este ritmul său personal, însă nu se poate concluziona că somnul îndelungat este motivul pentru care a ajuns la această vârstă.

Povestea sa nu se rezumă însă doar la odihnă. Pianul și pictura au rămas printre activitățile sale preferate, iar femeia urmărește în mod regulat și știrile sportive.

În meniul său se regăsesc supa, pastele și carnea

În ceea ce privește alimentația, Pratezi nu vorbește despre interdicții stricte sau despre un regim alimentar special. În meniul său se regăsesc supa, pastele, carnea la grătar și alte preparate specifice bucătăriei italiene. Nu renunță nici la dulciuri. Pralinele din ciocolată neagră sunt desertul de care se bucură în mod special.

Astfel, viața sa de zi cu zi este alcătuită din preparate familiare, multă odihnă și activități care îi fac plăcere. În loc să dezvăluie o rețetă neobișnuită a longevității, femeia a vorbit despre obiceiurile care îi fac bine și despre micile bucurii la care nu a renunțat nici după ce a trecut de 100 de ani.

Muzica și pictura fac în continuare parte din viața sa

Un aspect deosebit de impresionant este faptul că Đana își păstrează și la 106 ani preocupările care necesită atenție și creativitate. Cântă la pian, pictează și urmărește evenimentele sportive, astfel că zilele sale nu sunt dedicate exclusiv odihnei.

Totuși, experiența unei persoane care a depășit pragul de 100 de ani nu reprezintă o formulă universală pentru o viață lungă. Din povestea sa nu se poate identifica un singur aliment, un anumit număr de ore de somn sau un hobby drept explicație pentru longevitate.