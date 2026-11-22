Premierul Peter Magyar a relatat că de când călătoreşte prin ţară a avut cel puţin opt pene de cauciuc, inclusiv la situl unui lac de acumulare inaugurat recent, cu o capacitate de două milioane de metri cubi de apă, scrie Agerpres.

Prim-ministrul a afirmat că guvernul format de partidul său, Tisza, consideră importantă creşterea capacităţii companiei naţionale de infrastructură rutieră Magyar Kozut şi modernizarea drumurilor secundare neglijate, dar cele 120 de miliarde de forinţi vor fi direcţionate către reţeaua rutieră principală, despre care a apreciat că este într-o „stare tragică".

Magyar a mai comunicat că executivul de la Budapesta va prelua controlul asupra gestionării autostrăzilor, închizând o concesiune în valoare de 23.000 de miliarde de forinţi (peste 62 de miliarde de euro), „pentru ca banii poporului ungar să nu se scurgă către oligarhii lui Orban" (fostul premier Viktor Orban - n. red.).