Atacul ar fi fost pregătit în cele mai mici detalii, care i-a șocat și pe anchetatori, tânărul fiind obsedat de serialul american "Dexter". La aproape un an de la crimă, individul și-a recunoscut vinovăția.

Corespondent Știrile PRO TV: „Crima a avut loc în noaptea de 21 decembrie anul trecut. Tânărul, student la criminalistică, s-ar fi întâlnit cu românca într-o cameră din Londra pe care o închiriase prin Airbnb. Acolo, spun anchetatorii britanici, a atacat-o și a înjunghiat-o de foarte multe ori. Apoi a părăsit locuința. În timp ce mergea pe stradă, s-a oprit în dreptul unui echipaj de poliție. Avea mâna plină de sânge și le-a explicat agenților că fusese atacat de un animal sălbatic. Polițiștii au devenit suspicioși și l-au reținut. 24 de ore mai târziu, poliția a fost anunțată de un locatar că în imobil erau urme de sânge pe treptele holului principal. În apartament, agenții au descoperit trupul mutilat al româncei. Ancheta a arătat că apartamentul fusese pregătit pentru crimă și că suspectul principal ar fi planificat totul în cel mai mic detaliu. El ar fi fost obsedat de serialul american „Dexter”, în care personajul principal este un criminal în serie. De altfel, ar fi copiat elemente din ficțiune. Anchetatorii au descoperit că încăperea fusese acoperită cu folie de plastic. Au fost ridicate probe precum bandă adezivă, produse de curățenie, dar și mai multe cuțite folosite la comiterea crimei. Studentul la criminalistică ar fi plănuit inclusiv cum să ascundă crima, însă planul său a eșuat, spun oamenii legii, după ce s-a rănit la mână în timpul atacului. Inițial, individul, care la vremea aceea avea 19 ani, a pledat nevinovat, însă, în timpul procesului, în urmă cu câteva zile, și-a recunoscut vinovăția. Sentința urmează să fie pronunțată pe 4 decembrie.”