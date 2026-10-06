Benjamin William Day, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat declarația în „vinovat” în cea de-a doua zi a procesului de la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton, scrie BBC.

Potrivit procurorilor, tânărul a planificat atent uciderea Mariei Saceanu, pe 20 decembrie. Individul ar fi pregătit camera din locuința închiriată cu folii de plastic pe pereți și podea, dar și cu obiecte despre care anchetatorii susțin că urmau să-l ajute să comită crima și să elimine urmele.

Benjamin era student la Universitatea din Worcester și avea 19 ani în momentul crimei. Inițial, apărarea urma să susțină că acesta a acționat în legitimă apărare și că amenajase camera pentru a filma un videoclip inspirat din serialul „Dexter”, destinat platformei TikTok.

Procurorii au susținut că tânărul era fascinat de producția TV, al cărei personaj principal este un specialist în criminalistică ce duce, în secret, o viață de criminal în serie.

Pentru a imita personajul, acesta ar fi acoperit interiorul camerei cu folie de plastic și ar fi pregătit mai multe obiecte, printre care un șorț, o vizieră din plastic și produse de curățare.

78 de răni de cuțit

În prima zi a procesului, procurorii au prezentat detalii despre atac. Victima, o lucrătoare sexuală pe care tânărul o contactase prin intermediul unui site folosind un telefon de unică folosință, a fost înjunghiată de 78 de ori.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat ulterior să-i dezmembreze trupul, însă a abandonat această intenție după ce s-a tăiat.

După crimă, tânărul a părăsit apartamentul și a mers o anumită distanță înainte de a suna la serviciul de urgență 999, la ora 00:50, pe 21 decembrie, solicitând ajutor medical.

În imaginile surprinse de camerele video purtate de polițiști, acesta apare într-o mașină de poliție, cu mâna înfășurată în bandă adezivă.

El le-a spus anchetatorilor că intenționa să meargă să bea în Dudley și că încerca să găsească o „fată oarecare” într-un bar. Potrivit versiunii sale, ar fi fost rănit în apropierea unui tufiș de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”.

Întrebat de unde avea banda adezivă cu care își înfășurase mâna, a susținut că aceasta se afla în mașina sa, dar nu și-a amintit unde era parcată.

Când un polițist i-a spus că povestea sa nu se leagă în totalitate, tânărul a răspuns: „Nu știu dacă era un câine sălbatic sau o vulpe.”

Un locatar a descoperit urmele de sânge

Poliția a fost alertată după ce proprietarul apartamentului a fost contactat de un alt locatar, care închiriase o cameră în aceeași clădire și descoperise o dâră de sânge.

În declarația prezentată în fața juraților, acesta a povestit că a împins ușa și a văzut „mult sânge pe podea”, precum și ceea ce părea a fi o păpușă.

Tânărul a fost arestat sub suspiciunea de crimă în primele ore ale zilei de 21 decembrie, la un spital din Dudley. În momentul arestării, purta un tricou kaki asemănător celui purtat de personajul „Dexter”.

Un medic legist al Ministerului britanic de Interne a declarat că victima, originară din România, a murit cel mai probabil din cauza rănilor suferite la nivelul gâtului, care i-au afectat arterele carotide.

Victima avea, de asemenea, mai multe răni la mâini, despre care specialistul a spus că erau „compatibile cu încercările de a se apăra”.

Tânărul, care se află în arest, urmează să fie condamnat pe 4 decembrie.