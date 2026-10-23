Vineri, o delegație ucraineană a participat la o demonstrație practică a activității echipelor mobile ale Autorității Vamale Române (AVR), în cadrul unui schimb de experiență organizat sub egida EUAM Ucraina. Cu această ocazie, membrii delegației au putut observa direct, în teren, modul de organizare și desfășurare a controalelor, potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Vamală Română.

La eveniment au participat o delegație a AVR, condusă de președintele instituției, Ioana Bădescu, un grup de oficiali din Ucraina, condus de Directorul Serviciului Vamal de Stat, Orest Mandziy, precum și doi reprezentanți EUAM.

Programul vizitei a inclus întâlniri de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate structura instituțională a Autorității Vamale Române și modul de organizare și coordonare a echipelor mobile de control vamal la nivel național și regional, a mai menționat sursa citată.

Un punct central al vizitei l-a constituit prezentarea activității echipelor mobile, în teren, în cadrul unei demonstrații practice a modului în care se desfășoară un control, precum și a rolului acestor echipe în zona Portului Constanța, unul dintre cele mai importante puncte de intrare a mărfurilor în România. Delegația a avut, de asemenea, ocazia să viziteze portul și să cunoască îndeaproape contextul operațional în care au loc activitățile specifice de control vamal.

„Experiența Autorității Vamale Române poate contribui la dezvoltarea capacităților de gestionare integrată a frontierelor, esențială atât pentru parcursul european al Ucrainei, cât și pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, de la contrabandă la traficul de persoane și de arme. Prezentarea unor mecanisme concrete de lucru, a modului de coordonare a echipelor mobile și a rolului controalelor operative în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și în asigurarea respectării legislației vamale sunt un punct de pornire foarte important în tot acest demers”, a subliniat președintele AVR, Ioana Bădescu.

Vizita a avut loc în cadrul unui program de schimb de experiență desfășurat sub egida EUAM Ucraina – Misiunea de Consiliere a Uniunii Europene în Ucraina, care sprijină consolidarea capacității instituțiilor ucrainene de a asigura securitatea civilă și de a gestiona eficient frontierele.

Prin acest schimb de experiență, România pune la dispoziția partenerilor ucraineni expertiza acumulată în organizarea și coordonarea controalelor vamale mobile, un instrument important pentru identificarea transporturilor suspecte, prevenirea și combaterea fraudei vamale și a contrabandei, precum și pentru creșterea eficienței activităților de supraveghere și control.

Cooperarea se înscrie în obiectivele EUAM Ucraina, misiune civilă a Uniunii Europene care, din 2014, consiliază, îndrumă, instruiește și sprijină partenerii ucraineni în dezvoltarea unui sector de securitate civilă durabil, responsabil și eficient, capabil să consolideze statul de drept, într-un context în care securitatea frontierelor, combaterea contrabandei și eficiența controalelor reprezintă priorități comune, potrivit Autorității Vamale Române.