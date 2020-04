Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 18 aprilie. Peste 155.000 de decese pe tot globul

Până în prezent, pe tot globul au fost confirmate peste 2.240.000 de decese și aproape 155.000 de decese.

UPDATE 8.15 China: 27 de noi contaminări cu coronavirus, dintre care 17 ”importate”



Comisia Naţională chineză a Sănătăţii a anunţat, sâmbătă, 27 noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 17 sunt "importate", relatează Reuters.

Vineri fuseseră anunţate 26 de noi infectări, din care 15 importate.

Comisia Naţională chineză a Sănătăţii a anunţat un bilanţ total de 82.719 de contaminări şi 4.632 de decese de la începutul epidemiei în ţară, conform unui bilanţ revizuit.

UPDATE 8.00 SUA au depăşit pragul de 700.000 de cazuri înregistrate



Statele Unite au depăşit pragul de 700.000 de cazuri înregistrate de COVID-19, potrivit bilanţului în timp real prezentat de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP.

SUA, care de la sfârşitul lui martie sunt ţara cea mai afectată de pandemie la nivel mondial, numără în prezent 700.282 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus şi 36.773 de morţi, potrivit Universităţii Johns Hopkins.

Conform sursei, consultată la ora locală 20.30 (sâmbătă, 00.30 GMT), ţara a cunoscut 3.856 de decese suplimentare în 24 de ore. Acest număr include şi cazurile de morţi "probabil legate" de COVID-19, dar care până în prezent nu au fost luate astfel în calcul.

În cursul săptămânii, oraşul New York a anunţat că va adăuga la bilanţul său 3.778 de morţi "probabil" din cauza COVID-19.

Potrivit bilanţului de la ora 20.00 al Centrelor americane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), o agenţie guvernamentală, ţara număra 33.049 de morţi, dintre care 4.226 probabil legate de COVID-19.

Valori uşor mai mici decât cele anunţate de Universitatea Johns Hopkins.

Statele Unite sunt cea mai îndoliată ţară din lume, în faţa Italiei (22.745 de morţi), Spaniei (19.478) şi Franţei (18.681).

Situația în Europa



Marea Britanie este acum ţara europeană cu cei mai mulţi morţi în 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus.

Au fost 847 de decese, iar în total sunt peste 14.500 şi asta doar în spitale. Un reputat specialist în sănătate publică a avertizat că Regatul Unit ar putea avea cea mai ridicată rată a mortalității, din Europa.

În Italia sunt în continuare peste 570 de decese în ultimele 24 de ore, iar în Spania peste 580.

Marea problemă acum, pentru ambele țări, este actualizarea datelor, pentru că multe persoane în vârstă au murit acasă sau în cămine, iar în aceste condiţii bilanţul ar putea fi mult mai mare.

În Italia, o situație disperată este la un cămin de bătrâni din afara Romei, unde 118 pensionari și 30 de asistenți sociali au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Până acum, cinci locatari ai căminului au murit, iar 34 sunt în stare gravă, dar încă nu au fost transportați la spital, pentru că nu sunt locuri libere. Căminul a fost izolat de armată, pentru a preveni răspândirea virusului.

Veronica Cimino, primarul localității Rocca di Papa: „În momentul de față sunt îngrijorată pentru toți cei aflați în interior, pentru că este absurd ca o clinică privată ca aceasta să riște sănătatea și viețile acestor oameni, care sunt cei mai fragili. E important de menționat că această clinică nu a oferit datele pe care eu, în calitate de primar, le-am cerut la începutul stării de urgență.”

Potrivit statisticilor oficiale, 6.773 de pensionari italieni din căminele de asistență au murit, de la 1 februarie, iar 40% dintre aceștia au fost diagnosticați cu Covid-19, dar numărul ar putea fi de trei ori mai mare, pentru că datele au fost culese de la doar o treime din cele aproximativ 3.000 de cămine, în care s-ar afla aproape 280.000 de bătrâni.



În Spania, morgile, chiar și cele improvizate sunt copleșite, iar în cimitire nu mai sunt locuri de veci.

Femeie: „E ca în război. E mai rău ca într-un război.”

La fiecare 10 minute sosește o altă mașină mortuară. Fiecare sicriu este înfășurat în folie de plastic, pentru a nu exista risc de contaminare. Preoții se străduiesc, dar e aproape imposibil să țină o slujbă cu toată demnitatea cuvenită pentru defunct.

Preot: „În mod normal, aici ținem 10 - 12 slujbe de înmormântare zilnic, însă, în această epidemie de coronavirus trebuie să oficiem 25 - 30 de slujbe.”

Această slujbă pe repede înainte este transmisă online pentru familie și apropiații celui decedat. Sunt cazuri când preoții au dat ultima împărtășanie pe WhatsApp, din cauza măsurilor stricte de izolare.

Alex Rossi, Sky News: „Înmormântările celor dragi se desfășoară cu restricții severe. Nu poate participa toată familia, doar câțiva membri pot să vină aici. Poartă echipamente de protecție și trebuie să stea la distanță, pentru a preveni, pentru a limita răspândirea coronavirusului.”

Într-o altă biserică din Madrid, enoriașii depozitează urnele cu cenușa celor dragi, pe care i-au pierdut, până când le vine rândul la slujba funerară.

Măsurile de izolare în Regatul Unit vor continua cel puțin trei săptămâni. Guvernul consideră că răspunsul la această criză pandemică a fost cel potrivit, însă un expert de top în sănătate publică spune că Marea Britanie a ajuns să aibă cea mai ridicată rată a mortalității din Europa, din cauza a ceea ce el numește erori sistematice.

Anthony Costello, expert: „Nu au reușit să pună în practică un sistem care să permită testarea rapidă în comunități, în căminele de bătrâni și să se asigure că au rezultatele foarte rapid.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății din Germania anunță scăderea considerabilă a numărului de noi infecții.

Jens Spahn, ministrul Sănătății din Germania: „Criza pandemică poate fi gestionată acum și ținută sub control. Până acum, în Germania, am efectuat peste 1,7 milioane de teste pentru coronavirus. Facem în jur de 350.000 de teste pe săptămână.”

Germania va redeschide școlile pe 4 mai, la fel magazinele mai mici, dacă asigura respectarea măsurilor de izolare socială. Purtatul măștii este obligatoriu, iar un laborator le testează eficiența.

Specialist: „Masca trebuie să acopere corespunzător nasul și gura și să poți respira prin ea. Multe măști nu trec nici acest prim test. Apoi, unele nu corespund în privința permeabilității filtrului.

Multe dintre teste sunt cerute de importatori, în special pentru măștile aduse din China.

Situația în SUA

După un val de critici, la nivel mondial, China a revizuit numărul deceselor cauzate de acest virus nemilos.

Acum, numai pentru Wuhan, sunt anunțați cu 50 la sută mai mulți morți, adică aproape 3.900, iar în Statele Unite, decesele au depășit 37.000.

Pe de altă parte, Donald Trump, în încercarea de a limita impactul economic al crizei, continuă să vorbească despre redeschiderea unor state federale, însă experții, unii guvernatori, dar și majoritatea americanilor, par să fie în dezacord cu el.

Fotograful Jeff Rhode a avut o misiune cu totul specială într-un spital din New Jersey, unde a documentat eforturile supraomenești din prima linie a frontului împotriva COVID-19. A suprins haosul. Spaima. Speranța. Doctorii și asistentele care duc greul.

Fiecare zi începea cu echiparea.

Fotograf: „Când mi-am dat dat seama că asist la momente istorice, am simțit că am obligația să merg înainte, chiar dacă oricum voiam s-o fac, nici nu s-a pus problema să mă opresc.”

De la 7 dimineața până cândnu mai putea, Jeff apasă întruna pe buton, ca să imortalizeze momentele de cumpănă prin care treceau bolnavii, dar și personalul medical.

Fotograf: „Cea mai dificilă zi pentru mine a fost cam a patra sau a cincea, când numărul pacienților a explodat pur și simplu. Era haos. Încăperile au fost segmentate prin prelate de plastic. Locul destinat pacienților se tot micșora.”

L-a impresionat în mod aparte mobilizatea tuturor angajaților pentru a extinde spațiul destinat pacienților.

Fotograf: „Erau oameni de la radiologie, de la magazinul de suveniruri, de la creșa spitalului. Toți veniți să facă tot ce era de făcut. A fost o femeie infectată cu coronavirus care urma să nască prin cezariană, era pregătită pentru operație. Tot personalul avea emoții. Au adus un dispozitiv improvizat chiar în spital, în care femeia și-a băgat capul, ca să nu contamineze pe nimeni.”

În linia întâi, în spitalele din New York, lupta cu inamicul invizibil este departe de final.

Pentru că riscul de infecții e mult prea mare, familiile nu au voie să-i viziteze pe bolnavi.

Adel Bassily-Marcus, medic: „Am terminat vizita de azi. Avem o mulțime de pacienți grav bolnavi, le-au cedat organele interne. Puțini se vindecă și mai puțini pot fi mutați de la terapie intensivă. Avem mulți pacienți tineri. Avem internată și o femeie însărcinată, care, din păcate, va fi, probabil, intubată. Încercăm să îi salvăm viața.”

„Deschidem țara”, a declarat președintele Donald Trump, care a prezentat liniile directoare pentru ridicarea restricțiilor de izolare.

O primă etapă ar fi atunci când un stat înregistrează o scădere a cazurilor de COVID-19 pe o perioadă de 14 zile, iar spitalele nu mai sunt atât de aglomerate de afluxul de pacienți. Dacă nu va fi observat niciun puseu al pandemiei, va fi demarată faza a doua, cu redeschiderea școlilor și ridicarea restricțiilor de deplasare, iar ultima etapă va fi atunci când nu se va mai înregistra niciun caz de coronavirus.

Trump: „Decizia le va aparține guvernatorilor. Vom lucra împreună cu ei și îi vom ajuta. Vom fi la dispoziția lor.”

Trump spune că în unele state federale situația "nu este atât de gravă și ar putea fi redeschise, practic, "chiar de mâine".

Dar președintele nu a specificat ce state consideră că ar fi în această situație, însă expertul din celula de criză de la Casa Albă, Anthony Fauci, a avertizat că nu s-a terminat.

Statul New York, cel mai afectat de pandemie peste ocean, a prelungit măsurile de izolare până pe 15 mai.

Un pont anonim primit de polițiștii din New Jersey i-a trimis spre o descoperire macabră. Într-un azil de bătrâni au fost găsite 17 cadavre, ținute în condiții improprii.

Pe de altă parte, autoritățile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus din China, au revizuit bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțând cu 50% mai mulți morți. Astfel noul bilanț indică aproape 3870 de victime, încă departe de raportările din Statele Unite și din țări ale Europei occidentale, care au trecut de mult de 10.000 de decese.

Bilanțul a fost revizuit în contextul în care întreaga lume, inclusiv cetățeni chinzei, și-au exprimat scepticismul cu privire la datele raportate de regimul comunist.

Oficial, însă, Centrul de Prevenție și Control al Bolilor, din China, susține că revizuirea se datorează faptului că până acum nu au fost incluși în statistici pacienții care nu au putut ajunge la spital sau au ajuns mult prea târziu.