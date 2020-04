Doi polițiști britanici au amânat nunta din cauza pandemiei, dar colegii le-au pregătit surpriza vieții

În locul rochiei de mireasă și al costumului, cei doi și-au legat destinele în uniformele de polițiști.

Marie McNulty, în vârstă de 42 de ani, și Jay McGreavy, în vârstă de 39 de ani, lucrează la Poliția din Manchester. Ei au fost binecuvântați de un coleg, care este și preot.

Sgt. McNulty & PC McGreavy should've been tying the knot today, so we couldn’t let their day pass by without a hint of wedding bells!

As well as flowers, champagne and 'here comes the bride', Insp. Findlow (an ordained Anglican Priest), blessed their rings in a private ceremony. pic.twitter.com/VBEV0JPb5V