Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 14 aprilie. Numărul cazurilor confirmate se apropie de 2 milioane

Până în prezent, pe glob sunt aproape două milioane de cazuri confirmate cu noul virus și peste 100.000 de morți.

Coronavirus România, LIVE UPDATE 14 aprilie. Peste 6.600 de cazuri; starea de urgenţă va fi prelungită



Situația în Europa



Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni seară că prelungeşte starea de urgenţă până pe 11 mai.

În schimb, într-o zi care a marcat o nouă scădere a numărului de morţi, la 517 în 24 de ore, Spania anunță relaxarea parțială a restricțiilor, pentru a-și sprijini economia.

De luni, a fost reluat lucrul la companiile din construcții și în unele fabrici.

Pe de altă parte, în Marea Britanie, numărul deceselor înregistrate doar în spitale a trecut de 11.300.

Și ar putea urca până la 30.000 în lunile următoare.

În a doua zi a Paștelui catolic, liderul de la Elysee a venit cu vești nu tocmai bune pentru locuitorii Hexagonului.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Carantina cea mai strictă trebuie extinsă până luni, 11 mai. Este singura șansă ca, în această perioadă să acționăm eficient. Este condiția pentru a reduce propagarea virusului, pentru a aduce paturi noi în unitățile de terapie intensivă și să permitem cadrelor noastre medicale să își refacă forțele. Luni, 11 mai, va fi posibilă (ridicarea carantinei) numai dacă vom continua să dăm dovadă de civism, să fim responsabili, să respectăm legile și dacă propagarea virusului încetinește."

Până atunci, în mediile medicale franceze există păreri diferite. „Mă tem de un al doilea val al pandemiei în Franța”, spune medicul șef al serviciului de reanimare al unui mare spital parizian.

Elie Azoulay, șef serviciu reanimare: „Cred că există în continuare posibilitatea, care, din nefericire, ar putea deveni realitate, să avem un al doilea vârf la același nivel, ceea ce ar fi catastrofal sau s-ar putea să urmeze un nou vârf al pandemiei, chiar mai mare."

Una dintre cele mai afectate țări de epidemia de coronavirus, Spania iese din blocajul total. Măsurile de distanțare socială sunt în continuare menținute, dar, începând de luni, li se permite companiilor de construcții și unor fabrici să-și reia activitatea.

Scott McLean, CNN: „Este important să reținem că motivul pentru care acestui segment de forță de muncă i s-a spus să rămână acasă a fost, în primul rând, pentru ca secțiile de terapie intensivă din spitale să nu fie copleșite de un număr mare de cazuri. În prezent, Spania folosește un centru de conferințe, tren și 13 hoteluri pentru a trata pacienții bolnavi de COVID-19."

Totuși, mulți atrag atenția că Spania relaxează prea curând măsurile de izolare.

Peter Drobac, expert: „Trebuie să spun că sunt destul de îngrijorat cu privire la relaxarea oricărei măsuri de distanțare fizică în acest moment, deoarece există încă o transmitere destul de largă a virusului în comunitate."

Mai ales că oamenii care se întorc la lucru folosesc transportul în comun, la orele de vârf.

Bărbat: „În situația mea, vreau să muncesc pentru că nu mai am bani și trebuie să plătesc facturile, chiria. Am copilul acasă, așa că trebuie să mă duc la muncă. Să sperăm că aceste măsuri nu înrăutățesc, lucrurile pentru că suntem deja sufocați."

Bărbat: „Nu sunt îngrijorat, sunt un muncitor esențial, așa că am muncit chiar și în perioada carantinei."

Bărbat: „Sunt foarte îngrijorată, pentru că sunt acasă, fac cumpărăturile pentru câteva zile și apoi vin aici și văd asta. Mă face să mă tem un pic."

Pentru a evita o noua explozie a cazurilor de contagiune, 10 milioane de măști au fost distribuite pentru cei care circulă cu autobuzele sau metroul.

Iar la Londra, premierul Boris Johnson este în convalescență la conacul Chequers, reședința oficială de vacanță pentru șefii de guvern ai Marii Britanii. Alături de el se află și Carrie Symonds, logodnica lui însărcinată.

Situația în Statele Unite



Statele Unite se apropie de 590.000 de cazuri de infectare confirmate, iar numărul deceselor depăşeşte 23.000.

Guvernatorul statului New York, acolo unde sunt aproape 200 de mii de infectări, este de părere că a fost atins plafonul pandemiei, iar de acum numărul de cazuri va fi în scădere.

O veste tristă vine de la bordul unui portavion al marinei militare americane, care a pierdut un marinar ce a murit din cauza Covid-19.

O doctoriță din New York dezvăluie cum arătă o zi de muncă la spitalul la care lucrează, în cartierul Brooklyn, în plină pandemie de coronavirus.

Melanie Malloy, medic: „Azi sunt 43 de pacienți internați pe secție. Este destul de aglomerat, dar trebuie să spun că este mult mai bine decât acum câteva săptămâni când aveam 86-96 de pacienți pe secție și alți 30 de oameni așteptau internarea. A fost foarte greu. A fost o săptămână foarte, foarte grea."

Iar la terapie intensivă, situația e cam asemănătoare.

Melanie Malloy: „Vreau să vă arăt un pic din secția de Terapie Intensivă. Așadar, este plin la Terapie Intensivă, fiecare pacient de aici este conectat la ventilator. Așa cum puteți vedea, nu este un spațiu foarte mare, dar este plin. Fiecare pat este ocupat. Este greu să te gândești că cineva dintre pacienții tăi pe care i-ai diagnosticat astăzi, s-ar putea să nu mai fie mâine când te întorci la lucru."

Astfel de drame au loc aproape în fiecare spital din New York.



Erik Blutinger, medic: „E o nebunie în acest moment. Toată lumea e infectată pe aceste holuri."

În spitale se dau, zi și noapte, bătălii pentru viața pacienților bolnavi de Covid. Un medic de la un spital din Queens, New York, a transmis de pe frontul luptei cu acest dușman nemilos.

Erik Blutinger: „Văd pacienți tineri, bătrâni, oameni de toate vârstele, care sunt incredibil de bolnavi. Se aud doar aparatele de oxigen și ventilatoarele. Acesta este un ventilator, îl ținem protejat cu folie de plastic ca să ne asigurăm că nu se contaminează. Nu am văzut niciun loc liber în zona de urgențe, dar încercăm să mai facem loc măcar pentru încă un pacient."

Rata mortalității rămâne ridicată la New York. Totuși, un semn bun este că numărul noilor internări în spitale este în scădere. Guvernatorul Andrew Cuomo susține că a fost atins plafonul infectărilor, adică epidemia a ajuns la punctul culminant.

Andrew Cuomo, guvernator: „Numărul total al deceselor este de 10.056. Din nou, din perspectivă, 10.000... 2.700 de vieți au fost pierdute pe 11 septembrie, iar 11 septembrie a schimbat fiecare locuitor din New York care a fost capabil să își dea seama ce s-a întâmplat în acea zi."

Situația în New York este complicată și de schimbarea vremii. Metropola a fost lovită de o furtună însoțită de ploi, iar eforturile paramedicilor sunt și mai dificile în aceste condiții.

În acest timp, la bordul portavionului USS Roosevelt a fost înregistrat un deces din cauza Covid-19. Marinarul, al cărui nume nu a fost făcut public, fusese testat pozitiv pe 30 martie și se afla în tratament la un spital militar. Este primul deces de la bordul acestei nave gigant, cu peste 4.800 de marinari, dintre care 585 au fost testați pozitiv.

Noul coronavirus este de zece ori mai mortal decât virusul responsabil de gripă de tip A(H1N1) apărută la sfârșitul lunii martie 2009 în Mexic, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății.

Și epidemiologul Anthony Fauci, principalul sfătuitor al lui Donald Trump pentru această criză, îndeamnă obsesiv la prudență.

Anthony Fauci, epidemiolog: „Revenirea cred că ar putea începe luna viitoare, măcar în anumite aspecte. Dar, repet, e dificil să fac asemenea predicții, pentru că, dacă nu se va întampla așa, declarațiile s-ar întoarce împotriva mea. Nu vreau să fiu o persoană pesimistă, dar cu cât ne apropiem de toamnă sau de începutul iernii, există posibilitatea să vedem o revenire (a virusului). "

Covid-19 nu l-a ocolit nici pe un prezentator al televiziunii ABC.

George Stephanopoulos, prezentator: „Eu, de asemenea, am aflat, în sfârșitul de săptămână, că testul meu este pozitiv pentru Covid, dar nu este o surpriză dat fiind că sunt aici de câteva săptămâni, dar se pare că sunt printre cazurile asimptomatice, nu am avut febră, nu am avut frisoane, nu m-a durut capul, nu am tușit, respirația nu a fost greoaie, mă simt minunat."

Măsurile de distanțare socială s-au dovedit, până acum, singura cale viabilă prin care poate fi oprită răspândirea virusului. Poate că izolarea e dificil de suportat, dar cu puțin umor trecem și peste asta. Face ocolul internetului o fotografie, cu o venerabilă doamna de 93 de ani în izolare la Pittsburgh. A fost fotografiată la geam cu mesajul. "Mai vreau bere!"

În condițiile în care China raporta luni cel mai mare număr de cazuri noi din ultimele șase săptămâni, guvernul din Beijing a impus restricții privind publicarea de cercetări academice referitoare la originea noului coronavirus.

Ivan Watson, CNN: „CNN a aflat despre noul regulament de pe site-ul Universității Fudan, una dintre instituțiile de elită ale Chinei. Documentul prevede că "orice studiu care trasează originea virusului ar trebui administrat cu mare strictețe. Un responsabil de la Ministerul Educației ne-a confirmat emiterea noilor reguli, dar a precizat că documentul n-ar fi trebuie făcut public. Curând după această discuție, site-ul Universității a șters documentul de pe site. Am aflat că alte două universități au publicat pe site noile reguli, iar una dintre ele le-a șters de asemenea. Toate acestea sunt relevante întrucat, oficial, primele cazuri de coronavirus au fost detectate în Wuhan în decembrie anul trecut. Și s-a remarcat un model de conduită al guvernului chinez, care a luat măsuri ca să-i reducă la tăcere pe medicii și cercetătorii, care au încercat să dea alarma în legătură cu boala mortală. A fost cazul doctorului Li Wenliang din Wuhan, care a fost interogat de polișie și ulterior a murit din cauza coronavirusului într-un spital."