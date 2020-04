New York, epicentrul epidemiei din SUA. Morții sunt aruncați în gropi comune

Statul New York are mai multe cazuri de infectare cu coronavirus decât orice altă ţară din lume, exceptând America, în întregul ei.

Ca să vă faceți o idee despre cât de dramatică este situația, peste 17.000 de oameni au murit în Statele Unite, și aproape jumătate dintre ei, numai la New York.

Potrivit estimărilor, vârful pandemiei ar putea fi atins duminică sau în jurul acestei zile, când catoliciii și protestanțiii celebrează Paștele.

Zeci de sicrie, înhumate într-o groapă comună din New York

Oamenii mor cu miile la New York, iar multe familii nu își permit funeralii așa că zeci de sicrie sunt înhumate într-o imensă groapă comună, pe insula Hart, în Bronx.

În imaginile filmate de la înălțime se văd muncitori în costume complete, fosind scări și utilaje pentru aceste înmormântări în masă - practic încă o dovadă înfiorătoare a acestei pandemii.

Cum morgile - inclusiv cele improvizate - sunt pline, serviciile funerare sunt, de asemenea, copleșite.

Un tânăr de 23 de ani a ajuns să doarmă chiar în maşina firmei de pompe funebre , pentru că lucrează peste 12 ore pe zi.

Jesus Pujols, director firmă funerară: „În momentul de faţă, banii nu mai contează. Nu mai contează. Aş renunţa la slujba mea oricând pentru orice slujbă normală. Şi aş preferă să stau mai degrabă în carantină în cass mea, în clipa de faţă.”

Cazul unui copil de 4 ani care s-a vindecat de coronavirus

La numai 4 ani, micuţul Lincoln a trecut prin chinurile provocate de boala COVID.

Anna, mama micuțului: „Mi-a fost foarte greu să îl văd cum se chinuie. Spasmele de tuse erau groaznice. Acelea au fost probabil cele mai înfricoşătoare momente pentru mine, vedeam că nu poate să tragă aer în piept.”

Din fericire, copilul a învins lupta cu boala. Dar sunt prea mulți cei care o pierd.

Mamă și fiu din New Jersey, morți în urma infectării cu coronavirus

La New Jersey sunt peste 1.700 de decese cauzate de COVID-19. Însă, dincolo de statistici seci, este durerea celor care pierd părinți, sau copii.

O femeie a închis ochii la sfârșitul lunii trecute. După o săptămână s-a stins şi fiul ei, bolnav de Covid, chiar în ziua în care împlinea 30 de ani.

Dana Regan, prietenă de familie: „Cred că mama lui știa că el va fi mai fericit acolo Sus cu ea.”

Cea mai neagră zi în New York de la începutul pandemiei

New York, epicentrul american al pandemiei, a trecut prin cea mai neagră zi de la izbucnirea crizei.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „Am pierdut 2,753 de vieţi pe 11 septembrie 2001. Am pierdut peste 7.000 de vieţi în această criză. E atât de şocant, dureros, îţi taie respiraţia... Nici nu am cuvinte pentru asta. ”

În ziua tragică cu aproape 800 de decese la New York, au fost și 5.700 de apeluri de urgență la care au răspuns paramedicii. Pe 11 septembrie 2001, au fost cu peste 2.000mai puține.

Travis Kessel, New York City paramedic: „Suntem la momentul când trebuie să ne asumăm că fiecare este o persoană Covid-pozitivă. Ca să putem merge mai departe, toţi ar trebui să ne asumăm că am putea fi infectaţi.”

Experții sunt îngrijorați de posibilitatea relaxării măsurilor de izolare

Administraţia Trump lucrează la un plan pentru a reporni economia peste câteva săptămâni, dar experţii cer precauție.

Dr. William Schaffner, specialist în boli infecțioase: „Sunt îngrijorat că stabilim date fixe fără să ţinem cont de virus. Virusul ne va spune exact când va fi sigur să reintrăm în normal.”

Dr. Robert Redfield, directorul Centrului de Control și Prevenire a bolilor din SUA: „Avem una dintre cele mai puternice arme împotriva acestui virus. Dacă putem maximiza distanțarea socială, putem limita capacitatea virusului de a se extinde.”

În doar 3 săptămâni, în Statele Unite numărul şomerilor a ajuns la aproape 17 milioane. Cele mai multe concedieri s-au produs în domeniu HoReCa, după închiderea restaurantelor, puburilor şi hotelurilor.

Christine Romans, corespondent senior CNN: „Este o prăbușire pe piața locurilor de muncă. Nu am mai văzut niciodată atât de multe slujbe care au dispărut atât de repede.”

Pentru sprijinirea economiei, Rezerva Federală Americană vine cu un stimulent financiar de 2.300 miliarde de dolari.