Pandemia de Covid-19 a redus zgomotul seismic în București. Ce înseamnă acest lucru

Pandemia de coronavirus, care ia forțat pe români să stea în case, a redus astfel zgomotul seismic în București, potrivit Institutul Naţional pentru Fizica Pământului.

„Pământul este o planetă "vie" care vibrează continuu sub acțiunea unor factori naturali și antropici precum undele oceanice, vântul, ploaia, activitățile industriale, traficul, etc. Aceste vibrații, cunoscute sub numele de zgomot seismic, sunt înregistrate permanent de stațiile seismice din întreaga lume”, explică INSP.

Astfel, seismologii încearcă în permanență să găsească soluții pentru a reduce reduce nivelul zgomotului seismic, astfel încât înregistrările cutremurelor, utile în numeroase cercetări, să fie de o calitate cât mai bună. De aceea, stațiile seismice sunt instalate, în general, în zone "liniștite", afectate cât mai puțin de sursele de zgomot antropic.

Totuși, seismologii sunt nevoiți să instaleze stații seismice și în zone urbane, iar înregistrările obținute la aceste stații sunt puternic afectate de activitatea umană cotidiană. Aceasta se reflectă în datele colectate printr-un nivel al zgomotului seismic crescut și o variație a acestuia în funcție de momentul zilei și ziua săptămânii.

Însă odată cu declanșarea pandemiei, oamenii au început să stea în case, astfel că zgomotul seismic a scăzut.

„Fenomenul s-a observat foarte bine odată cu introducerea măsurilor specifice din timpul pandemiei generată de COVID-19 (restricționarea traficului în orașe, diminuarea activității în sectorul industrial, închidere complexelor comerciale, etc.) în diferite orașe ale lumii (ex. Barcelona, Bruxelles, Londra, Paris, Zurich, etc.). Bucureștiul nu face nici el excepție, dovadă rezultatele înregistrate la trei stații seismice amplasate în locații diferite din capitală. Două dintre stații sunt instalate în centrul Bucureștiului, BSTR - la casa Oamenilor de Știință din Piața Lahovari, BTMR - la Geotec Consulting în apropiere de Piața Rosetti și una la marginea Parcului Carol, la observatorul de la Cuțitul de Argint - BUC (Figura 1)”, explică Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

În Figura 2 este prezentată variația nivelului zgomotului seismic observată la cele trei stații în perioada 26 ianuarie - 8 aprilie 2020. Aceasta este exprimată în unități de deplasare (nanometri) pentru banda de frecvențe 4-14 Hz. Pe grafice sunt marcate totodată și zilele în care au intrat în vigoare diferitele măsuri de distanțare socială luate de autoritățile din România:

11 martie - închiderea școlilor;

16 martie – declararea stării de urgență;

18 martie – intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 1 care prevede printre altele suspendarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase și sportive, interzicerea organizării și desfășurării oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise;

22 martie – intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr 2 care prevede printre altele restricționarea circulației persoanelor în intervalul orar 22-06, restricționarea circulației persoanelor în grupuri mai mari de 3 indivizi în intervalul orar 06-22, suspendarea activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale;

25 martie – intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr 3 care prevede printre altele interzicerea circulației tuturor persoanelor (cu anumite excepții).

Figura 2 evidențiază pentru toate cele trei stații o reducere, la început "timidă", a nivelului zgomotului odată cu săptămâna în care a fost luată măsura de închidere a școlilor. O accentuare a reducerii nivelului zgomotului se observă după intrarea în vigoare a Ordonanțelor Militare cu nr. 2 și nr. 3, ordonanțe care au avut ca efect o diminuare a traficului din București.