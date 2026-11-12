Cel puțin cinci persoane au fost împușcate joi dimineață, în cartierul Logan Circle din Washington, D.C., într-un incident pe care poliția îl descrie drept o situație de securitate în desfășurare. Autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs atacul și cine se află în spatele acestuia.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona din apropierea intersecției străzilor 15th Street NW și P Street NW, relatează CNN.

Bilanțul victimelor atacului din Washington

Update: Potrivit Associated Press, cinci persoane au fost împușcate în urma atacului, dintre una a murit.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea victimelor, starea lor de sănătate sau circumstanțele exacte în care au fost rănite.

Echipa de intervenție de urgență a Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington a fost trimisă la fața locului. Elicoptere ale poliției survolează cartierul Logan Circle, situat la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă, în timp ce forțele de ordine au blocat mai multe străzi pe o distanță de câteva străzi în jurul locului incidentului.

Primele informații despre atacator

Potrivit unei surse familiarizate cu ancheta, după ce a tras asupra victimei, atacatorul a fugit din sala de sport. Ulterior, clădirea a fost evacuată, iar pe stradă s-au auzit noi focuri de armă, ceea ce i-a făcut pe oamenii aflați în zonă să fugă în toate direcțiile, potrivit Sky News.

Potrivit NBC News, suspectul s-ar fi baricadat într-un apartament situat deasupra sălii de fitness, pe strada 15th Street. Inițial, autoritățile au crezut că acesta se afla încă în interiorul centrului sportiv din apropierea cartierului Logan Circle.

Forțele de ordine au transmis că au identificat suspectul și știu cu cine au de-a face, potrivit sursei citate.

Incidentul are loc la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. În momentul producerii atacului, președintele Donald Trump urma să se afle la reședința prezidențială, unde avea programate mai multe activități oficiale.

Potrivit agendei oficiale, la ora 08:00, președintele avea programată o perioadă de lucru denumită „Executive Time”, urmată de o întâlnire pe teme de politici publice, la ora 10:30. La ora 11:00 era prevăzută o informare din partea serviciilor de informații, iar la 12:30, un interviu radio înregistrat în Biroul Oval.

Până în acest moment, nu există indicii că atacul ar avea vreo legătură cu Donald Trump.

Mai multe instituții federale au trimis personal în zonă pentru a sprijini intervenția, printre acestea numărându-se Serviciul Parcurilor Naționale și Serviciul Secret al Statelor Unite.

În paralel, poliția din Washington a emis o alertă privind căutarea unui bărbat alb, corpolent, despre care există informații că ar putea fi înarmat. Potrivit NBC News, acesta ar purta pantaloni scurți gri și ar avea asupra sa o armă de culoare gri și neagră.

Autoritățile nu au precizat dacă alerta privind acest bărbat are legătură directă cu atacul armat de la sala de fitness.

Mobilizare de forțe în zonă

„Este un atacator înarmat!”, a strigat un polițist către pietonii care se deplasau dimineața spre locurile de muncă.

Forțele de ordine au mobilizat zeci de autospeciale de poliție, iar traficul a fost restricționat pe strada 15th Street și pe alte străzi din împrejurimi.

Potrivit informațiilor transmise de două surse care au fost informate cu privire la situație, autoritățile au instituit un ordin de adăpostire în locuințe (shelter-in-place) pentru zone extinse din cartierele Dupont Circle și Logan Circle, în timp ce polițiștii încearcă să securizeze perimetrul.

Logan Circle este un cartier aglomerat și frecventat din centrul capitalei americane.

Atacul armat are loc, după ce, în ultimele zile, autoritățile americane au intervenit în mai multe incidente de securitate produse în apropierea Casei Albe. Pe 9 noiembrie, Serviciul Secret a activat protocolul de securitate după ce un vehicul a lovit un panou informativ din Parcul Lafayette, situat în apropierea reședinței prezidențiale. Un bărbat a fost scos cu forța din mașină și imobilizat de agenți.

De asemenea, cu câteva zile înainte, un bărbat înarmat a fost arestat în apropierea Casei Albe, după ce ar fi amenințat că îl va ucide pe președintele Donald Trump. În vehiculul în care se afla acesta, agenții au descoperit o pușcă, două pistoale și muniție.