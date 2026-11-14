Elexis Robinson, în vârstă de 17 ani, din Vancouver, Washington, a suferit o leziune cerebrală traumatică severă după ce a fost aruncată prin trapa unui vehicul în mișcare, în timp ce șoferița făcea drifturi, pe 3 noiembrie, arată New York Post.

Adolescenta era pe jumătate ieșită prin trapa mașinii când șoferul a făcut un viraj brusc, aruncând-o pe asfalt. Ea se afla cu prietenii într-o parcare a unui centru comercial, în seara de 3 noiembrie.

Potrivit mamei sale, Tricha Linares, Robinson și-a fracturat craniul și a suferit trei hemoragii cerebrale aproape fatale – una pe partea dreaptă și două pe partea stângă. „Ca mamă, pur și simplu nu există cuvinte pentru a descrie frica, durerea și neputința de a-ți vedea copilul îndurând ceva atât de devastator. În câteva momente, întreaga noastră lume a fost dată peste cap”, a scris Linares pe GoFundMe.

Imaginile din dronă arată urme de frânare pe o mare parte a parcării, rezultatul a ceea ce pare a fi o activitate obișnuită a tinerilor ce caută senzații tari în zonă.

„Fiica pe care o iubim atât de mult se confruntă acum cu o bătălie medicală de neimaginat, iar familia noastră speră, se roagă și se agață de fiecare fir de speranță pentru recuperarea ei”, a adăugat mama victimei.

Elexis suferă de amnezie

Robinson, descrisă ca o elevă silitoare de liceu, aproape de absolvire, are acum dificultăți în a-și aminti chiar și propriul nume. „Elexis este mult mai mult decât această tragedie. Este o tânără incredibil de inteligentă, frumoasă și bună la suflet, care a muncit din greu în liceu și este pe cale să absolve cu onoruri”, a mai spus mama ei.

Adolescenta petrece cea mai mare parte a zilei dormind, iar când este trează este confuză, emoțională și dezorientată. Medicii nu vor putea oferi un pronostic privind starea ei pe termen lung decât după șase luni până la un an. „Suntem oarecum lăsați în incertitudine cu privire la ce se va întâmpla”, a spus Linares.

Mama a dat vina pe noua prietenie a fiicei sale pentru accidentul aproape fatal, vorbind despre șoferița mașinii: „Această fată a făcut și ea o greșeală. Aceasta este alegerea ei, la fel de mult cum a fost alegerea fiicei mele să facă o greșeală. Vreau ca ea să învețe consecințele acestui lucru, dar este și ea o fată de 17 ani, iar să-i distrugi complet viața – nu am nevoie de două vieți distruse. Nu.”