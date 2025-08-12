Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni. "Supușii" lui Kim lucrează 18 ore pe zi, în condiții inumane

Rusia se bazează tot mai mult pe forța de muncă din Coreea de Nord. În ciuda parteneriatului dintre cele două țări, muncitorii ajung să lucreze în condiții inumane, sub supravegherea constantă a forțelor de securitate de la Phenian.

Pe măsură ce tot mai mulți ruși sunt trimiși pe front sau au fugit din țară, Moscova se bazează din ce în ce mai mult pe muncitori nord-coreeni pentru a-și susține economia, notează BBC .

Jurnaliștii britanici au reușit să vorbească cu șase muncitori nord-coreeni care au fugit din Rusia de la începutul războiului, împreună cu oficiali guvernamentali, cercetători și cei care ajută la salvarea muncitorilor.

Muncitorii din Coreea de Nord, supravegheați chiar și în Rusia

Ei au descris în detaliu condițiile de muncă „abominabile” la care sunt supuși muncitorii și modul în care autoritățile nord-coreene își întăresc controlul asupra muncitorilor pentru a-i împiedica să fugă.

Unul dintre muncitori, Jin, a declarat pentru BBC că, atunci când a aterizat în Extremul Orient al Rusiei, a fost însoțit de la aeroport la un șantier de construcții de un agent de securitate nord-coreean, care i-a ordonat să nu vorbească cu nimeni și să nu se uite la nimic.

„Lumea exterioară este dușmanul nostru”, i-a spus agentul. A fost pus imediat la muncă, construind blocuri timp de peste 18 ore pe zi, a mai adăugat bărbatul.

Muncitorii povesteau că se trezeau la 6 dimineața și erau obligați să lucreze pe șantier înalte până la 2 dimineața următoare, având doar două zile libere pe an.

Condiții de sclavie

„Să mă trezesc era îngrozitor, să-ți dai seama că trebuie să repeți aceeași zi din nou”, a spus un alt muncitor în construcții, Tae, care a reușit să fugă din Rusia anul trecut. Tae și-a amintit cum mâinile îi amorțeau dimineața, incapabile să se deschidă, paralizate de munca din ziua precedentă.

„Unii oameni își părăseau postul pentru a dormi în timpul zilei sau adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era cu adevărat ca și cum am fi murit”, a spus un alt muncitor, Chan.

Muncitorii evadați povestesc că erau ținuți zi și noapte pe șantierele de construcții, unde erau supravegheați de agenți ai departamentului de securitate al statului nord-coreean. Ei dormeau în containere murdare și supraaglomerate, infestate cu insecte, sau pe podeaua blocurilor neterminate, cu prelate trase peste tocurile ușilor pentru a încerca să țină frigul afară.

Un muncitor, Nam, a povestit că odată a căzut de la patru metri înălțime de pe șantierul unde lucra și și-a zdrobit fața, fiind incapabil să mai lucreze. Chiar și atunci, șefii lui nu l-au lăsat să părăsească șantierul pentru a merge la spital.

În trecut, zeci de mii de nord-coreeni lucrau în Rusia, câștigând milioane de dolari pe an pentru liderul nord-coreean Kim Jong Un și regimul său aflat în dificultate financiară. Apoi, în 2019, ONU a interzis țărilor să folosească acești muncitori, în încercarea de a-i tăia fondurile lui Kim și de a-l împiedica să construiască arme nucleare, ceea ce a însemnat că majoritatea au fost trimiși acasă.

Dar anul trecut, peste 10.000 de muncitori au fost trimiși în Rusia, potrivit unui oficial al serviciilor secrete sud-coreene care a explicat că se așteaptă ca și mai mulți să sosească anul acesta, Phenianul putând trimite în total peste 50.000 de muncitori.

