Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni. "Supușii" lui Kim lucrează 18 ore pe zi, în condiții inumane

Stiri externe
12-08-2025 | 12:45
Kim Jong-un și Vladimir Putin
Getty

Rusia se bazează tot mai mult pe forța de muncă din Coreea de Nord. În ciuda parteneriatului dintre cele două țări, muncitorii ajung să lucreze în condiții inumane, sub supravegherea constantă a forțelor de securitate de la Phenian.  

autor
Adrian Popovici

Pe măsură ce tot mai mulți ruși sunt trimiși pe front sau au fugit din țară, Moscova se bazează din ce în ce mai mult pe muncitori nord-coreeni pentru a-și susține economia, notează BBC .

Jurnaliștii britanici au reușit să vorbească cu șase muncitori nord-coreeni care au fugit din Rusia de la începutul războiului, împreună cu oficiali guvernamentali, cercetători și cei care ajută la salvarea muncitorilor.

Muncitorii din Coreea de Nord, supravegheați chiar și în Rusia

Ei au descris în detaliu condițiile de muncă „abominabile” la care sunt supuși muncitorii și modul în care autoritățile nord-coreene își întăresc controlul asupra muncitorilor pentru a-i împiedica să fugă.

Unul dintre muncitori, Jin, a declarat pentru BBC că, atunci când a aterizat în Extremul Orient al Rusiei, a fost însoțit de la aeroport la un șantier de construcții de un agent de securitate nord-coreean, care i-a ordonat să nu vorbească cu nimeni și să nu se uite la nimic.

Citește și
donald trump vladimir putin
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

„Lumea exterioară este dușmanul nostru”, i-a spus agentul. A fost pus imediat la muncă, construind blocuri timp de peste 18 ore pe zi, a mai adăugat bărbatul.

Muncitorii povesteau că se trezeau la 6 dimineața și erau obligați să lucreze pe șantier înalte până la 2 dimineața următoare, având doar două zile libere pe an.

Condiții de sclavie

„Să mă trezesc era îngrozitor, să-ți dai seama că trebuie să repeți aceeași zi din nou”, a spus un alt muncitor în construcții, Tae, care a reușit să fugă din Rusia anul trecut. Tae și-a amintit cum mâinile îi amorțeau dimineața, incapabile să se deschidă, paralizate de munca din ziua precedentă.

„Unii oameni își părăseau postul pentru a dormi în timpul zilei sau adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era cu adevărat ca și cum am fi murit”, a spus un alt muncitor, Chan.

Muncitorii evadați povestesc că erau ținuți zi și noapte pe șantierele de construcții, unde erau supravegheați de agenți ai departamentului de securitate al statului nord-coreean. Ei dormeau în containere murdare și supraaglomerate, infestate cu insecte, sau pe podeaua blocurilor neterminate, cu prelate trase peste tocurile ușilor pentru a încerca să țină frigul afară.

Un muncitor, Nam, a povestit că odată a căzut de la patru metri înălțime de pe șantierul unde lucra și și-a zdrobit fața, fiind incapabil să mai lucreze. Chiar și atunci, șefii lui nu l-au lăsat să părăsească șantierul pentru a merge la spital.

În trecut, zeci de mii de nord-coreeni lucrau în Rusia, câștigând milioane de dolari pe an pentru liderul nord-coreean Kim Jong Un și regimul său aflat în dificultate financiară. Apoi, în 2019, ONU a interzis țărilor să folosească acești muncitori, în încercarea de a-i tăia fondurile lui Kim și de a-l împiedica să construiască arme nucleare, ceea ce a însemnat că majoritatea au fost trimiși acasă.

Dar anul trecut, peste 10.000 de muncitori au fost trimiși în Rusia, potrivit unui oficial al serviciilor secrete sud-coreene care a explicat că se așteaptă ca și mai mulți să sosească anul acesta, Phenianul putând trimite în total peste 50.000 de muncitori.

Sursa: BBC

Etichete: vladimir putin, kim jong-un,

Dată publicare: 12-08-2025 11:00

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Stiri externe
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia

Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin și un apropiat de lungă durată al lui Vladimir Putin, i-a propus acestuia să pună capăt războiului din Ucraina.

A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român
Stiri externe
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Trump a spus de două ori că se duce în Rusia pentru a se întâlni cu Putin, deși cea mai importantă întâlnire a ultimilor ani va avea loc în Alaska, pe teritoriul SUA. Alaska a fost preluată în 1867 de la Rusia prin negocierile purtate de un român.

Volodimir Zelenski avertizează înaintea summit-ului din Alaska că Rusia ”nu trebuie să primească nicio recompensă”
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează înaintea summit-ului din Alaska că Rusia ”nu trebuie să primească nicio recompensă”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia „nu trebuie să primească nicio recompensă” pentru războiul declanșat împotriva țării sale, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska, care va avea loc vineri, 15 august.

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12