Un prizonier de război nord-coreean în vârstă de 95 de ani vrea să se întoarcă acasă pentru a muri. Coreea de Sud nu îl lasă

Stiri externe
22-08-2025 | 15:56
Soldati Coreea de Nord
Shutterstock

Nord-coreeanul Ahn Hak-sop a fost capturat în timpul Războiului din Coreea și întemnițat timp de decenii pentru că a refuzat să-și renege convingerile politice.

autor
Anca Ungureanu

Acum, la 95 de ani, are o singură dorință înainte de moarte: să se întoarcă acasă pentru a fi înmormântat alături de camarazii săi, relatează CNN.

Refuzul său de a-și renega sprijinul neclintit pentru Coreea de Nord l-a condamnat pe Ahn la mai bine de 42 de ani de închisoare în Sud.

Acum, fragil, bolnav și țintuit într-un scaun cu rotile, el a declarat pentru CNN că tânjește să treacă o ultimă dată în Coreea de Nord și să fie înmormântat în țara care i-a definit viața.

Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”

Zilele trecute, susținut de mai mulți activiști, Ahn a înaintat încet spre un pod ce duce la Zona Demilitarizată (DMZ) a peninsulei coreene, implorând să i se permită să traverseze această zonă, una dintre cele mai militarizate frontiere din lume, și să intre în Coreea de Nord.

Ahn a fost respins și trimis înapoi, fiindu-i refuzat accesul pe ruta terestră spre Nord.

„Mi-e dor de Nord, e insuportabil. Vreau să fiu îngropat în țara liberă”, a spus el, ținând un steag nord-coreean.

Guvernul sud-coreean a interzis persoanelor să ia contact neautorizat cu Coreea de Nord, iar civililor le este interzis accesul în Zona Demilitarizată.

Războiul din Coreea (1950–1953) s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace, ceea ce înseamnă că Nordul și Sudul sunt încă, tehnic, în război.

Dacă lui Ahn i s-ar fi permis să se întoarcă, Phenianul ar fi putut prezenta repatrierea sa ca pe o victorie simbolică, un fost prizonier de război traversând înapoi dintr-o națiune pe care o denunță de mult timp drept principalul său adversar.

Dar pentru Ahn, problema este mult mai personală și existențială. Slăbit de boală, după ce a fost internat de mai multe ori anul acesta, el spune că singura sa dorință este să fie îngropat în pământul Coreei de Nord.

Sursa: BBC

Etichete: coreea de nord,

Dată publicare: 22-08-2025 15:56

