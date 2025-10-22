Suprema ironie a Chinei: ”Trump e ca Mao Zedong”, elimină ”burghezii” intelectuali pentru consolidarea propriei puteri

22-10-2025 | 20:18
mao zedong
IMAGO

Donald Trump a devenit un Mao Zedong al Statelor Unite ale Americii, unde a declanșat o epurare a comunității științifice, după modelul aplicat de fondatorul Republicii Populare Chineze în secolul trecut împotriva ”burghezilor” intelectuali.

 

Cristian Anton

SUA alimentează exodul creierelor către China cu o variantă proprie a „Revoluției Culturale” anti-științifice a lui Donald Trump, scrie South China Morning Post (SCMP), publicație independentă din Hong Kong.

Cercetătorii chinezo-americani găsesc acum asemănări izbitoare cu perioada haotică a lui Mao Zedong, care a vizat intelectualii din China

Epurările politice, reducerile de finanțare și o ostilitate crescândă față de expertiza științifică au tulburat comunitatea de cercetare din SUA, evocând în rândul americanilor de origine chineză amintiri despre un capitol întunecat din istoria Chinei și determinându-i pe unii să se întoarcă în China pentru stabilitate.

Comunitatea științifică din SUA, cuprinsă de un haos similar celui din China lui Mao Zedong

Revoluția Culturală, lansată de Mao Zedong în 1966 pentru a elimina influența „burgheză” și a-și consolida puterea, a aruncat China în haos. Fabricile și școlile au fost închise, în timp ce cercetătorii au fost denunțați și exilați pentru „reeducare”.

Vrabiute
O idee "geniala" care a omorat milioane de oameni. Dictatorul care a vrut sa se joace de-a Dumnezeu

Prigoana a continuat timp de un deceniu, paralizând sectoarele științific și educațional din China, precum și economia țării, lăsând cicatrici care au durat generații întregi. Oamenii de știință de origine chineză au observă acum asemănări cu Statele Unite sub președintele Donald Trump.

Într-un interviu acordat South China Morning Post, matematicianul de renume Shing-Tung Yau a declarat că un profesor american i-a spus recent: „comunitatea academică americană se confruntă practic cu un haos similar Revoluției Culturale din China”.

Mai mulți cercetători chinezo-americani intervievați de Washington Post au împărtășit aceeași impresie, descriindu-și carierele drept „haotice” și calea de urmat ca fiind din ce în ce mai incertă.

Sursa: StirilePROTV

