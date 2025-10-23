Donald Trump a dezvăluit de ce SUA nu vor livra Ucrainei temutele rachete Tomahawk: „Noi nu vom face asta”

La doar câteva zile de la o discuție telefonică ce părea promițătoare, cu Vladimir Putin, Donald Trump face o nouă întoarcere la 180 de grade.

A anunțat sancțiuni grele pentru cele mai importante companii petroliere rusești. Și a declarat că întâlnirea de la Budapesta a fost anulată, pentru că Putin nu vrea să renunțe la pretențiile asupra Ucrainei.

În paralel cu sancțiunile americane, și europenii au ajuns la un consens pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Donald Trump, președintele SUA: „Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Pur și simplu nu mi s-a părut potrivit”.

Din fotoliul de gazdă pentru secretarul-general al NATO, Mark Rutte, președintele american a explicat că, cel puțin în acest moment, o întâlnire cu omologul rus ar fi una inutilă. Asta pentru că Rusia a refuzat deja să accepte o încetare a focului pe actuala linie a frontului din Ucraina, condiție propusă de Trump ca punct de plecare pentru negocierile de pace.

Donald Trump: „În ceea ce privește sinceritatea (lui Putin), singurul lucru pe care îl pot spune este că, de fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar ele nu duc nicăieri”.

Dezamăgit - din nou- de Putin, președintele american a anunțat sancțiuni pentru cele mai mari companii petroliere rusești - Rosneft, Lukoil și filialele acestora - și a cerut Moscovei să accepte imediat un armistițiu în Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: „Acestea sunt sancțiuni uriașe. Foarte serioase. Sunt îndreptate împotriva celor două mari companii petroliere ale lor. Sperăm ca războiul să se încheie. Ne-am dori să-i vedem pur și simplu retrăgându-se pe linia stabilită de ceva vreme și întorcându-se acasă”.

Mark Rutte, secretarul-general al NATO: „Ceea ce face președintele astăzi, prin aceste sancțiuni, este să pună mai multă presiune asupra ambelor tabere, în acest caz asupra Rusiei. Totul are scopul de a schimba modul de gândire, de a se asigura că Putin înțelege”.

La Moscova, însă, nu s-a schimbat nimic.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin: „Elementele poziției noastre sunt cunoscute, au fost clar formulate de președintele nostru și sunt deja cunoscute. Nu avem nicio noutate pentru dumneavoastră pe această temă”.

Pe de altă parte, Trump a reiterat că Statele Unite nu vor livra Ucrainei rachete Tomahawk.

Donald Trump: „Va dura minimum șase luni, de obicei un an, ca să învețe cum să le folosească. (Rachetele Tomahawk) sunt extrem de complexe. Deci singura modalitate prin care un Tomahawk va fi lansat e dacă noi l-am lansa, iar noi nu vom face asta”.

Și în Congresul american a prins avânt un set de proiecte legislative inițiat de senatori republicani și democrați, care vizează sancțiuni noi față de Rusia.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: „Primul proiect e să declarăm Rusia stat sponsor al terorismului din cauza răpirii copiilor ucraineni, al doilea ne-ar permite să mergem mai departe folosind activele confiscate din Rusia pentru a sprijini Ucraina în acest război, iar al treilea ar viza o acțiune împotriva Chinei pentru a opri efortul de război, adică sprijinul pe care China îl acordă (Rusiei) în acest conflict”.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a aprobat, miercuri, un alt pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel de-al 19-lea. Vizează importurile de gaz natural lichefiat. Decizia vine după ce Slovacia a obținut garanții privind prețurile la energie și protejarea industriei auto și a industriei grele. Pachetul include și restricții de călătorie pentru diplomați ruși, dar și sancțiuni pentru încă 117 nave din așa-numita flotă „fantomă” a Moscovei.

